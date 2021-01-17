Что такое внутреннее предпринимательство и зачем оно корпорациям: пять кейсов от лидеров рынка

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса .

RB.RU поговорил с представителями крупнейших российских компаний о развитии внутреннего предпринимательства и узнал, зачем бизнес поощряет проекты своих сотрудников, что от этого получает и какие уроки извлекает.

Сегодня бизнес сталкивается с жесткой конкурентной средой. Развитие технологий требует от предприятий новых идей — иначе их место займут другие. Один из самых простых и действенных подходов к ускорению инноваций — это использование уже имеющихся ресурсов внутри компании — её сотрудников, пишут аналитики Deloitte в исследовании «Пять инсайтов о внутреннем предпринимательстве».

Внутреннее предпринимательство или интрапренерство — это поддержка со стороны компаний своих предприимчивых сотрудников, желающих развивать свой бизнес. Наемный работник становится бизнесменом, но его проект развивается с помощью ресурсов, менторов, денег компании, в которой он работает.

По данным Deloitte, интрапренерство окупается многократно — в росте компании и поддержке ее корпоративной культуры. Внутреннее предпринимательство способствует развитию проактивных кадров и одновременно с этим приводит компанию к лидерству на рынке. Корпорации с предприимчивым персоналом получают преимущества: от мотивации и повышения квалификации команды до экономии затрат, инновационных предложений и ускоренного запуска продуктов и услуг, указывают эксперты.

Почта Gmail, Google AdSense, Mac, iPhone — все это примеры проектов внутреннего предпринимательства, которые реализовали крупнейшие компании мира. Различные формы поддержки бизнеса сотрудников организовали и российские предприятия: «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», группа НЛМК, «Северсталь» и так далее.

Например, с 2014 года в «Яндексе» активно работает процедура экспериментов, говорит его представитель. Каждый сотрудник может не только разработать новую технологию, но и запустить какой-нибудь проект внутри «Яндекса» и возглавить его. Раз в полгода «Яндекс» проводит обзор таких проектов — эксперимент может превратиться в отдельное бизнес-направление или стать подразделением существующего сервиса. «Сейчас у нас десятки разных экспериментов, и почти каждую неделю рассматриваются новые. Успешные примеры: «Драйв», каршеринговый сервис «Яндекса», «Дзен», который сегодня перерос в бизнес-юнит, и даже «Такси» — все когда-то начиналось в качестве небольшого эксперимента», — перечисляет представитель «Яндекса».

Однако, в России активно поисками и запуском новых бизнесов занимаются от силы 50 компаний из топ-1000 крупнейших, говорил в интервью изданию «Секрет фирмы» Дмитрий Калаев, директор «Акселератора ФРИИ» в октябре 2019 года. «Это очень мало. Но в сравнении с 2019 годом эта цифра практически удвоилась», — добавил он.

«Северсталь»

В «Северстали» действует внутренний акселератор SteelTech Lab — это краткосрочная программа интенсивного развития идей сотрудников. Она состоит из трех основных этапов: сбор заявок, оценка их потенциала, промышленные испытания идей и расчет экономического эффекта. Заключительный шаг — Demo Day, на котором топ-менеджмент компании принимает решение о дальнейшей судьбе заявленных проектов. С участниками программы работают профильные эксперты. Кроме того, проектам предоставляется финансирование и поддержка стартап-трекера — сотрудника, который поможет развить идею до жизнеспособного продукта. Проекты акселератора рассчитаны на снижение затрат компании, повышение качества, создание новой продукции, отмечает директор по развитию бизнес-системы «Северстали» Дмитрий Горбачев.

По его словам, компания поддерживает предпринимательскую активность своих сотрудников по трем причинам:

«Во-первых, мы активно работаем с инструментами открытых инноваций и ищем идеи, которые позволят нам стать эффективнее, везде: как среди стартапов на рынке, так и среди своих сотрудников. Во-вторых, личная заинтересованность в успехе проекта, когда человек "болеет" за свое дело, всегда больше мотивирует, чем абстрактная цель. Так как мы имеем дело с инновациями, это означает, что шансов на реализацию потенциально прорывного или экономически выгодного решения становится больше. В-третьих, мы много инвестируем в развитие сотрудников, и развитие предпринимательских качеств (ответственность, проактивность, самостоятельность, стратегическое мышление и другие) кажется нам также полезным».

В первую волну SteelTech Lab поступили 63 заявки от разных производств компании. На этап акселератора были отобраны пять проектов. Авторам идей было выделено финансирование, предоставлена экспертная помощь и возможность полностью сосредоточиться на реализации проектов. Три идеи приняты к реализации — в том числе проект по производству базальтовой ваты в качестве тепло- и звукоизоляционных материалов.

«Прежде всего, внутреннее предпринимательство дает новые идеи и проекты, которые мы можем реализовать или доработать, а затем реализовать. Нам важно, чтобы инициатива шла не только от руководства, но и от коллектива. Как показывает количество заявок в акселератор, коллектив к этому во многом готов», — рассказывает Дмитрий Горбачев.

«В то же время необходимо помнить, что не все гипотезы "выстреливают" и не все проекты удастся реализовать, хотя время и ресурсы будут потрачены. Нужен баланс между предпринимательской свободой и соблюдением KPI».

По словам Горбачева, с одной стороны, нужно избегать излишнего контроля: если речь идет о предпринимателе, пусть и начинающем свой путь в рамках компании, можно помочь ему советом или консультацией, но не стоит сразу «включать начальника». С другой — проект должен быть экономически эффективен, иметь прогнозируемую и удовлетворяющую заказчика окупаемость, должны соблюдаться сроки и так далее, уверен он.

Фото: «Северсталь»

«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)

В «ВымпелКоме» направление корпоративного предпринимательства объединяет в себе разные активности: от хакатонов и площадок по сбору идей до специальных кросс-функциональных проектов, где команды пробуют новые способы создания ценности для клиента. Среди них есть флагманский проект — бизнес-инкубатор «Билайн». «Этот проект наиболее сильно влияет на образ мышления сотрудников», — указывает руководитель по развитию корпоративного предпринимательства «Билайн», руководитель корпоративного инкубатора Алексей Алдошин. При этом бизнес-инкубатор сам является результатом корпоративного предпринимательства, добавляет он.

Бизнес-инкубатор «Билайн» помогает сотрудникам развивать бизнес-идеи новых продуктов и искать точки роста в существующих. В проект приходят сотрудники с идеями, а потом работают над ними в течение 3,5 месяцев и представляют свои результаты в финале.

Успех или неудача зависит от трех важных составляющих: выполнения договоренностей, способности делать и работать с обратной связью, качества развития идей и принимаемых решений. «Когда мы говорим, что у сотрудника есть возможность влиять на будущее компании — это значит, что есть возможность принять участие в создании ценности, которую мы создаем для клиента. И в этом смысле, инкубатор — отличная возможность», — рассказывает Алдошин.

У бизнес-инкубатора четыре основные задачи, говорит он:

создать специальные обстоятельства для тех, кто хочет большего; выявить людей с продуктовым мышлением; найти новые решения для наших клиентов в виде полезных продуктов или сервисов; масштабировать продуктовый образ мышления на всю компанию.

Уже успешно завершились две итерации проекта: в 2018 году и в июле 2020. В 2018 году было подано 217 заявок, из них 15 вышли в финал. Десять проектов финалистов «получились достойными продолжения». Во второй раз было подано 354 заявки на входе, в финал вышло 18 проектов: 8 решают локальные задачи, 5 проектов развивают текущие направления, 2 проекта корректируют core-процессы бизнеса, 3 — венчурные продукты (цифровые продукты, которые могут иметь только экспериментальную стратегию развития — прим.).

У всех этих проектов есть бизнес-заказчики, а часть проектов с реальными продажами, гордится Алдошин. «Большинство проектов — с кумулятивным эффектом, и потенциал связан с масштабом основного бизнеса, где есть большое плечо. Все такие проекты являются digital-продуктами в чистом виде», — рассказывает он.

Сейчас в эту деятельность вовлечено более 700 сотрудников компании. Несмотря на то, что сам по себе карьерный рост — не цель проекта, у нескольких финалистов изменились роли в сторону большей ответственности и более серьезного характера задач. Так, например, один из финалистов инкубатора, Эльдар Умирзаков, начинал участвовать в инкубаторе в 2018 году будучи специалистом колл-центра, а сейчас занимает должность старшего менеджера по развитию цифровых продуктов в направлении гейминга (тематика его проектов).

Кировский завод

В феврале 2020 года Кировский завод запустил программу «Внутреннее предпринимательство» для сотрудников, которые хотят реализовать свою идею и превратить её в работающий продукт. На момент запуска инициативы Кировский завод уже два года проводил акселерационные программы и по пилотированию для внешних стартапов. Их основная цель — улучшить технологическое и конкурентное преимущества Кировского завода, а также инвестировать в перспективные стартапы.

«Следующим логичным шагом стало развитие внутреннего предпринимательства, так как сотрудники глубоко погружены в процессы Кировского завода, знают основные проблемы и боли и, как следствие, могут предложить новые точки роста компании», — объясняет его представитель.

За время первой отборочной кампании с февраля по апрель программа получила 90 идей от сотрудников. «Мы не сильно ограничиваем сотрудников по технологическим направлениям. Главное — обосновать необходимость для целевой аудитории и реализуемость на площадках Кировского завода», — рассказывает представитель завода. Но преимущество отдается идеям, которые синергичны с основными бизнесами Кировского завода, признает он.

Отобрав лучшие 29 идей, Дирекция по инновациям вместе с Корпоративным университетом начали двухмесячную подготовку участников к финальному отбору. За это время они получили базовые знания по расчету рынка, анализу клиентов и конкурентов, ораторским навыкам. Подготовка проходила во внерабочее время по вечерам. Лучшие 20 идей были презентованы на финальном отборе, по результатам которого 4 идеи попали в бизнес-инкубатор Кировского завода, который проводится с августа по декабрь. Сотрудникам выделили 30% рабочего времени на обучение, создание MVP, работу с трекером по проверке гипотез.

«Мы подводим промежуточные итоги, при невыполнении поставленных целей сотрудник покидает бизнес-инкубатор и возвращается на свое основное место работы. Те, кто все преодолевает, презентует результат своей работы в бизнес-инкубаторе на инновационном комитете во главе с генеральным директором Кировского завода. По результатам принимается решение о выделении самостоятельного проекта с целью развития и роста бизнеса. Здесь сотрудник уже уходит со своего основного места работы и 100% времени тратит на развитие бизнеса из своей идеи», — описывает представитель завода.

Завод проводил опрос среди участников программы — в основном люди отмечают ее значимость для саморазвития, карьерного роста, получения новых знаний и реализации своих идей.

Программа помогла авторам из идеи получить бизнес-модель, которая реально может заработать, подчеркивает представитель завода, а также научила понимать клиентов и выстраивать взаимодействие с ними.

Временные трудности связаны с тем, что порой сложно выделить рабочее время на участие в бизнес-инкубаторе сотруднику, так как приходится менять уже привычный формат работы, признает представитель компании: «Но зато это способствует развитию взаимозаменяемости на рабочих местах».

Фото: Кировский завод

МТС

МТС в последние годы активно развивает цифровые сервисы за пределами телекоммуникаций: в компании уже есть цифровая медицина — приложение SmartMed, голосовой помощник Марвин, стриминговая платформа WASD.TV и многое другое. Для создания новых идей МТС использует разные способы, в том числе творческий потенциал сотрудников. В МТС работает больше 60 000 человек.

«По статистике, в среднем 5% людей обладают предпринимательским мышлением, таким образом у нас есть около 3 тысяч внутренних предпринимателей. Поэтому мы решили дать возможность сотрудникам приходить к нам со своими идеями и их реализовывать и в 2019 году запустили МТС Гараж», — рассказывает представитель компании.

Сначала был подготовительный этап, МТС проводила онлайн- и офлайн-мероприятия и объясняла сотрудникам компании, что вообще предлагает. Показывала, как генерируются и прорабатываются идеи, как формируются команды, защищаются проекты. В июле 2019 года компания начала собирать заявки — участвовать мог любой сотрудник из подразделения и филиала МТС в любом регионе. Всего было получено 72 заявки, дальше их оценивали аналитики, внутренние и внешние эксперты.

В итоге отобрали 24 идеи, в которых увидели потенциал, объясняет представитель МТС. С середины августа выбранные команды приступили к работе: им освободили 20% рабочего времени, провели для них обучение, снабдили их оборудованием, дали в помощь трекеров. В октябре была промежуточная защита проектов, рассказывает он: «Мы оценивали, насколько командам удалось продвинуться вперед, и отбирали тех, кто показал результат». До очной защиты в Москве еще через полтора месяца добрались 8 проектов. По итогам очной защиты три проекта отравились на доработку.

В пилот попали пять проектов. На полгода команда полностью перешла в «Гараж» на 100% рабочего времени, чтобы тестировать продажи и дорабатывать функционал продукта. «Их задача — доказать, что их гипотезы о клиенте, проблеме, бизнес-модели подтверждаются и люди или компании действительно готовы это покупать», — говорит представитель компании. По результатам шести месяцев МТС провела демо-день, где участники представили финальные цифры продаж и планы по выходу на рынок.

В 2020 году из-за пандемии МТС перевела все мероприятия в онлайн и, по словам ее представителя, получила даже больший эффект, чем от очных встреч. Всего было получено 70 идей, 25 из которых отобрали в «Гараж». На очной защите перед топ-менеджментом МТС было представлено 13 проектов.

«Лаборатория Касперского»

Несколько лет назад в составе «Лаборатории Касперского» появился бизнес-инкубатор, его преемником стал центр инноваций Kaspersky iHub, который развивает стартапы в области информационной безопасности. Его резидентами сейчас являются несколько проектов, большинство из которых были созданы внутренними предпринимателями, рассказывает представитель компании.

Среди них проект Polys — система дистанционного голосования на базе блокчейн-технологий, которая была запущена в конце 2017 года. С идеей проекта к внутреннему инвесткомитету пришли как раз сотрудники компании. Сейчас проект продолжает успешно развиваться в составе «Лаборатории Касперского» и имеет множество клиентов не только в России, но и за рубежом.

— система дистанционного голосования на базе блокчейн-технологий, которая была запущена в конце 2017 года. С идеей проекта к внутреннему инвесткомитету пришли как раз сотрудники компании. Сейчас проект продолжает успешно развиваться в составе «Лаборатории Касперского» и имеет множество клиентов не только в России, но и за рубежом. Ещё один пример — образовательная платформа Kaspersky Cybersecurity Awareness . Эти тренинги по информационной безопасности для сотрудников, которые сейчас приносят выручку в несколько миллионов долларов в год, также начались с идеи одного внутреннего предпринимателя. За неполных четыре года существования проект вырос и вышел за пределы корпоративного акселератора и теперь относится к общему порфолио защитных продуктов «Лаборатории Касперского».

. Эти тренинги по информационной безопасности для сотрудников, которые сейчас приносят выручку в несколько миллионов долларов в год, также начались с идеи одного внутреннего предпринимателя. За неполных четыре года существования проект вырос и вышел за пределы корпоративного акселератора и теперь относится к общему порфолио защитных продуктов «Лаборатории Касперского». Есть и пример, когда перед инвесткомитетом предстала команда «со стороны», предложила идею перспективного проекта и была принята в состав центра инноваций на правах штатных сотрудников. Так появился проект Kaspersky Antidrone, который защищает важные объекты и территории от вторжения гражданских беспилотников.

Сотрудники проектов в составе центра инноваций имеют те же рабочие условия и соцпакет, что и остальные сотрудники компании, отмечает представитель компании. А кроме комфортных и стабильных условий работы команда получает мощный канал сбыта в виде партнерской сети «Лаборатории Касперского», которая насчитывает более 250 компаний по всему миру.

С помощью внутреннего предпринимательства компания не только может расширить свое продуктовое портфолио, но и в достаточно сжатые сроки протестировать «в бою» многие продуктовые теории, объясняет представитель «Лаборатории Касперского». «Из отрицательных моментов: как и в любом венчурном бизнесе, не все проекты взлетают», — добавляет он.

Социальное явление

Сегодня корпоративные акселераторы — серьезный тренд, отмечает представитель «Лаборатории Касперского». В России венчурный рынок движется в сторону корпоративных инвестиций. Большие компании стали развивать венчурные фонды как свои отдельные подразделения.

В России уже есть позитивные примеры внутреннего предпринимательства, подтверждает Дмитрий Горбачев, но пока среди крупного бизнеса это, возможно, всего сотые доли процента. «Но поощрять такие стремления нужно. Внутреннее предпринимательство помогает создавать инновационную среду в компании», — отмечает он.

А компании, в свою очередь, так помогают стартапам. «Быть самостоятельным IT-предпринимателем сегодня сложно, дорого и рискованно, а мы в Mail.ru Group создаем для внутренних предпринимателей своего рода трамплин. Они сразу получают доступ к технологиям и разработкам из разных сфер, наработанных в MRG за много лет», — рассказывает представитель компании. Кроме того, компания помогает с маркетингом, сотрудникам не нужно искать офис, юристов и HR.

«В таких условиях у стартапов больше возможностей, чтобы они могли расти, развиваться и транслировать идеи миру, используя внутренние ресурсы и синергии между нашими сервисами и продуктами», — уверен представитель Mail.ru Group.

Идея корпоративного предпринимательства носит исключительно созидательный характер, считает Алдошин. «Корпоративные предприниматели — люди, которые способны отдавать. Это полезное социальное явление, которое пробуждает жажду к новому», — уверен он.

Фото на обложке: sommart sombutwanitkul, Shutterstock