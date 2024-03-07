Полтора смартфона: обзор Oppo Find N3 Flip

В 2022 различные компании выпустили 14,2 млн складных смартфонов. По данным аналитиков, к 2027 году их количество вырастет на 382% — до 50 млн устройств. Телефоны популярны в основном у зумеров и миллениалов, жаждущих ретро.
Китайский бренд Oppo не отстает от трендов и в 2023 году выпустил раскладушку Find N3 Flip (кстати, доля китайских смартфонов в России к началу прошлого года достигла 65%). Две недели я пользовался устройством. Опыт был полон открытий — во всех смыслах. Смогло ли устройство задать новый стандарт складных смартфонов и нужно ли уходить от обычных — подробнее в обзоре.
Содержание:
- Комплект
- Дизайн и эргономика
- Основной экран
- Второй экран
- Производительность
- Система
- Камеры
- Аккумулятор
- Вывод
Комплект
Смартфон поставляется в большой коробке, где устройство находится на нехитром подиуме из картона. Помимо самого Find N3 Flip, в комплекте идут зарядная вилка, провод Type-C и чехол.
В моей коробке была вилка под британские розетки — понадобился переходник. Чехол пластиковый, скользкий и плохо крепится к корпусу смартфона.
Дизайн и эргономика
Корпус Find N3 Flip сделан из стекла с металлическими вставками. Устройство постоянно норовит выскользнуть из рук.
Смартфон складывается на манер старых кнопочных телефонов, поэтому на верхней половине задней крышки находится внешний экран. Справа от него — тройной блок камер и вспышка. Можно делать селфи не раскрывая устройства. Внизу устройства расположен слот для двух SIM-карт, разъем Type-C и динамик.
С левого бока находится рычажок уведомлений, как на iPhone. Справа — кнопки регулирования громкости и разблокировки с датчиком отпечатка пальцев. Если разложить смартфон, до них приходится дотягиваться, придерживая устройство второй рукой. В сложенном виде они меняют ориентацию: кнопка уменьшения громкости становится кнопкой ее увеличения и наоборот.
Шарнир выполнен из металла, он слегка скрипит и люфтит. Однако при первой настройке смартфона система предупреждает, что это нормально. Механизм прочный — Find N3 Flip вряд ли получится согнуть.
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Основной экран
Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,8 дюйма. Частота обновления — 120 Гц. Экран яркий и сочный, при этом, в отличие от аналогичных устройств Samsung, баланс белого умеренный. На Find N3 Flip комфортно смотреть видео, играть или читать. Даже при длительном использовании глаза не устают.
Максимальная яркость доступна в режиме HDR до 1200 нит. При прямом попадании солнечных лучей нет засветов, при этом цвета не искажаются.
Смартфон достаточно длинный: соотношение сторон 21:9. Поэтому нужно перехватывать телефон, чтобы дотянуться до верхних иконок или шторки уведомлений. При просмотре видео по бокам появляются огромные черные полосы, занимающие 25-30% экрана. Зато в лентах X и Telegram помещается больше постов (о фишках работы с Telegram читайте в нашем гайде).
Однако на фото ШИМ заметен
Сверху есть вырез под камеру. Поверх экрана наклеена защитная пленка — ее нельзя снимать, так как она обеспечивает работу дисплея. Но она легко царапается, даже от ногтя. Заменить пленку можно только в сервисном центре Oppo.
Изгиб шарнира не видно даже под углом и ярком свете. При скролле он не чувствуется.
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Второй экран
На задней крышке расположен AMOLED-дисплей на 3,2 дюйма, с частотой 60 Гц. Изображение достаточно зернистое, видны пиксели. Однако он предназначен для более простых задач: чтение уведомлений, переключение музыки или работа с основной камерой.
Еще на втором экране доступны милые анимированные обои
Второй экран поддерживает только часть приложений, их список можно предварительно изменить в настройках. Например, на него можно добавить Telegram, но не VK или «Яндекс Музыку». Возможно, потому что разработчики еще не оптимизировали приложения под такую диагональ.
Треки в приложениях с музыкой переключить получится, а чтобы сменить исполнителя или альбом, нужно раскладывать смартфон. Да и печатать на таком маленьком дисплее неудобно.
Также экран слегка выпирает из корпуса — за него цепляются ногти и норовят приклеиться нитки.
Производительность
Смартфон работает на базе чипа MediaTek Dimensity 9200. Его мощности хватит для любых игр: Call Of Duty работала на максимальных настройках в 120 кадров в секунду. Удивляет, насколько процессор холодный — даже при длительной игре устройство не греется.
Объем оперативной памяти 12 Гб, постоянной — 256 Гб. Что интересно, оперативную память можно увеличить за счет основного накопителя (как освободить память на всех смартфонах Android мы писали в подробном гайде). В настройках доступна опция расширения до 16 Гб. Однако часто ей пользоваться нет смысла — смартфон шустрый, приложения не вылетают.
За две недели работы не было даже фризов, что нетипично для Android. Для устройства не проблема запустить Call Of Duty, параллельно проигрывая музыку и загружая какой-нибудь файл.
Однако иногда отваливается Bluetooth и смартфон не подключает наушники. Мобильная связь работает стабильно, но в метро сеть местами падает и не ловит. С Wi-Fi проблем нет — коннект без провалов, скорость высокая.
Звук из стереодинамиков громкий, но плоский. Недостает высоких и низких частот. Динамики достойно звучат при просмотре видео, но кино и музыка слышны глухо.
Для разблокировки телефона доступны сканер отпечатка пальцев и аналог Face ID. С пальцами проблем нет — телефон реагирует моментально и безошибочно. Но с лицами смартфон не работает, если освещения недостаточно. Если смартфон в сложенном виде, основные камеры также могут разблокировать устройство по лицу.
На что сегодня обратить внимание при выборе смартфона — читайте в гайде эксперта RB.RU.
Система
Find N3 Flip работает на Android 13 с оболочкой ColorOS 13.2. Она приятная, интуитивная и функциональная. Доступны десятки обоев и виджетов. В ней есть все возможности, чтобы настроить смартфон под себя.
Как бывший пользователь Samsung S10e я нахожу ColorOS похожей на OneUI от корейцев. Например, оформление оболочки такое же разноцветное и слегка мультяшное. Есть даже боковая панель с быстрым доступом к приложениям. Но, в отличие от Samsung, система работает более стабильно и плавно.
Интересная игра — «Штрафы ГИБДД»
Единственный нюанс ОС — ее перевод. Например, в настройках батареи примерное время работы написано как «Может занять около». Подобные неточности вызывают недоумение. Также придется привыкать к размашистым свайпам — чтобы вытянуть шторку приложений, нужно провести пальцем вдоль почти всего экрана.
Предустановленных приложений почти нет. Хотя система предлагает загрузить игры или недоступные для российских пользователей Netflix или Booking. Работа ColorOS завязана на Google-сервисах, даже «Календарь» — от американской корпорации. В России все работает без проблем.
Камеры
У Find N3 Flip есть блок из трех камер. Они созданы совместно с шведским производителем фотокамер Hasselblad. Бренд настроил объективы для естественной цветопередачи и плавного размытия фона. Какие плоды принесло сотрудничество?
Основная камера на 50 Мпикс с диафрагмой 1,8 и автофокусом. Снимает четко, с ровным балансом белого. На снимках без проблем читаются вывески и номера автомобилей. Hasselblad действительно подкорректировали цвета — фото в меру холодные, без пересветов. А эффект «боке» не такой мыльный, как у iPhone.
Вторая камера — телеобъектив на 32 Мпикс с приближением х2. Вот ее четкость оставляет желать лучшего. Снимки получаются зернистыми и слегка размытыми. Однако с цветами все так же хорошо, как и у основной.
Как сделать идеальное селфи с точки зрения науки — рассказали в нашем материале.
Третий объектив — широкоугольный на 48 Мпикс с углом обзора в 114 градусов. Поддерживает даже макросъемку. Полезная, особенно для селфи с большим количеством людей, — второй экран позволяет использовать задние камеры как фронтальные.
Слайдер: Oppo Find N3 Flip
Смартфон ведет съемку максимум в 4К и 30 кадров в секунду. Но видео получаются плавными. Звуки в них более чем различимы: микрофоны разделяют и подавляют лишние шумы. Например, в метро будут слышны голоса людей на фоне проезжающих поездов.
Фронтальная камера — на 32 Мпикс. Тут без сюрпризов — для видеозвонков качества хватит за глаза.
Аккумулятор
Внутри смартфона установлена батарея на 4300 мА/ч. Find N3 Flip хватит на два дня умеренной работы с просмотром видео на YouTube и скроллингом соцсетей. Если зарядить смартфон на 100% утром, к вечеру следующего дня у него останется 12%. Даже когда активно играешь, смартфон держится уверенно почти сутки.
Устройство поддерживает быструю зарядку от фирменной вилки. По словам производителя, до 50% смартфон зарядится за 23 минуты, а до 100% — менее чем за час. В жизни процесс занимает на 5-7 минут дольше, но успеть зарядить устройство можно, пока собираешься на работу.
Find N3 Flip не поддерживает беспроводную зарядку. По словам производителя, это связано с сильным нагревом устройства. И, действительно, даже при проводном питании смартфон обжигает пальцы.
Вывод
Экран сложно оттереть от отпечатков
За две недели использования Oppo Find N3 Flip я понял, что раскладушки — это не будущее смартфонов. Однако флагман удивляет. Было забавно наблюдать за реакцией людей в кафе и метро, когда я его раскладывал — не каждое устройство вызывает такой интерес. Впечатляют и другие сильные стороны смартфона: качество сборки, яркий экран, мощный чип и отличные камеры.
Отдельно отмечу операционную систему. Android совершенствуется, становясь интуитивнее и обрастая функциями. Оболочка ColorOS порадовала стабильностью и приятным дизайном.
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Недостатки смартфона исходят из его концепции. Например, второй экран ограничен в возможностях, а основной царапается даже от ногтей. Также не хватает беспроводной зарядки. Возможно, в следующем поколении удастся улучшить охлаждение и добавить эту опцию.
Судя по моим впечатлениям и отзывам в сети, Oppo Find N3 Flip может считаться одним из лучших складных смартфонов на рынке. При его цене в 120 тыс. рублей у него нет явных недостатков, а сильные стороны устройства делают его конкурентным даже среди классических флагманов. Смартфон подойдет для тех, кто хочет попробовать что-то новое и удивить окружающих.
|Плюсы смартфона
|Минусы смартфона
|Надежный механизм складывания
|Скользкий корпус
|Полезный второй экран
|Основной экран царапается
|Яркий и красочный основной дисплей
|Глухой звук из динамиков
|Мощный и холодный процессор
|Отсутствие беспроводной зарядки
|Функциональная система
|Отличные камеры
|Высокая автономность
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Фото на обложке и в тексте: Александр Сенников
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