Полтора смартфона: обзор Oppo Find N3 Flip

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Смартфон поставляется в большой коробке, где устройство находится на нехитром подиуме из картона. Помимо самого Find N3 Flip, в комплекте идут зарядная вилка, провод Type-C и чехол.

В моей коробке была вилка под британские розетки — понадобился переходник. Чехол пластиковый, скользкий и плохо крепится к корпусу смартфона.

Корпус Find N3 Flip сделан из стекла с металлическими вставками. Устройство постоянно норовит выскользнуть из рук.

Смартфон складывается на манер старых кнопочных телефонов, поэтому на верхней половине задней крышки находится внешний экран. Справа от него — тройной блок камер и вспышка. Можно делать селфи не раскрывая устройства. Внизу устройства расположен слот для двух SIM-карт, разъем Type-C и динамик.

Смартфон раскрывается по типу «зеркальце»

С левого бока находится рычажок уведомлений, как на iPhone. Справа — кнопки регулирования громкости и разблокировки с датчиком отпечатка пальцев. Если разложить смартфон, до них приходится дотягиваться, придерживая устройство второй рукой. В сложенном виде они меняют ориентацию: кнопка уменьшения громкости становится кнопкой ее увеличения и наоборот.

Шарнир выполнен из металла, он слегка скрипит и люфтит. Однако при первой настройке смартфона система предупреждает, что это нормально. Механизм прочный — Find N3 Flip вряд ли получится согнуть.

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Основной экран

Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,8 дюйма. Частота обновления — 120 Гц. Экран яркий и сочный, при этом, в отличие от аналогичных устройств Samsung, баланс белого умеренный. На Find N3 Flip комфортно смотреть видео, играть или читать. Даже при длительном использовании глаза не устают.

Максимальная яркость доступна в режиме HDR до 1200 нит. При прямом попадании солнечных лучей нет засветов, при этом цвета не искажаются.

Смартфон достаточно длинный: соотношение сторон 21:9. Поэтому нужно перехватывать телефон, чтобы дотянуться до верхних иконок или шторки уведомлений. При просмотре видео по бокам появляются огромные черные полосы, занимающие 25-30% экрана. Зато в лентах X и Telegram помещается больше постов (о фишках работы с Telegram читайте в нашем гайде).

Однако на фото ШИМ заметен

Сверху есть вырез под камеру. Поверх экрана наклеена защитная пленка — ее нельзя снимать, так как она обеспечивает работу дисплея. Но она легко царапается, даже от ногтя. Заменить пленку можно только в сервисном центре Oppo.

Изгиб шарнира не видно даже под углом и ярком свете. При скролле он не чувствуется.

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Второй экран

На задней крышке расположен AMOLED-дисплей на 3,2 дюйма, с частотой 60 Гц. Изображение достаточно зернистое, видны пиксели. Однако он предназначен для более простых задач: чтение уведомлений, переключение музыки или работа с основной камерой.

Еще на втором экране доступны милые анимированные обои

Второй экран поддерживает только часть приложений, их список можно предварительно изменить в настройках. Например, на него можно добавить Telegram, но не VK или «Яндекс Музыку». Возможно, потому что разработчики еще не оптимизировали приложения под такую диагональ.

Треки в приложениях с музыкой переключить получится, а чтобы сменить исполнителя или альбом, нужно раскладывать смартфон. Да и печатать на таком маленьком дисплее неудобно.

Также экран слегка выпирает из корпуса — за него цепляются ногти и норовят приклеиться нитки.