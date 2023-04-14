Специалист Techo рассказал, на что обратить внимание при покупке смартфона

Каждый пятый в мире смартфон — подделка, следует из исследования Организации экономического сотрудничества и развития. Представитель бренда умных устройств Techo в России Евгений Рыбкин назвал основные характеристики при выборе смартфона и рассказал RB.RU, как не нарваться на подделку при покупке гаджета по параллельному импорту.

Перечень ключевых характеристик смартфона варьируется в зависимости от цели покупки. Тем не менее, в большинстве случаев стоит обратить внимание на процессор, память, дисплей, связь и аккумулятор, подчеркнул Евгений Рыбкин.

Процессор – Qualcomm или MediaTek. По словам специалиста, Qualcomm считается одним из лучших, часто ставится на флагманские смартфоны. MediaTek долгое время держался в бюджетном сегменте, но его последнее поколение чипсетов конкурирует с Qualcomm и в чем-то даже обгоняет его. К тому же, важно выбрать оптимальный объем оперативной памяти для комфортной работы – от 4 Гб до 8 Гб, отмечает Рыбкин.

Он отметил несколько характеристик дисплея. Тип матрицы – IPS для адекватного сочетания контрастности, угла обзора и цены. Для наиболее качественной и контрастной картинки стоит обратить внимание на AMOLED-экраны. Также следует учитывать диагональ, плотность пикселей и разрешение. Чем выше два последних показателя, тем лучше картинка.

По связи – желательна поддержка стандартов Wi-FI 802.11 n/ac/ax, Bluetooth от 5.0 и выше. Оптимальный объем батареи составляет 5000-7000 мАч, чего хватает на целый день активного использования смартфона.

По словам Рыбкина, параллельный импорт не обязательно способствует появлению подделок на рынке. «Процесс все так же контролируется государством, из уравнения убирается лишь сам производитель», — подчеркнул специалист.

Он назвал несколько простых способов проверить смартфон перед покупкой. Во-первых, стоит подробно ознакомиться с внешними характеристиками выбранной модели – детальные подделки встречаются не так часто.

Во-вторых, обязательно следует пробить IMEI смартфона. У каждого производителя есть свой сервисный код, открывающий инженерное меню – на подделках они обычно не работают. Можно проверить внутренние характеристики телефона (например, приложением AIDA64) – и сравнить их с заявленными.

Евгений Рыбкин также рекомендовал обратить внимание на локализацию, наличие предустановленного фирменного ПО. Нелишним будет проверить сам магазин, так как покупка смартфона в известных розничных сетях значительно снизит риск нарваться на подделку.

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