Что такое промты для ChatGPT и где взять поставщиков «нейросотрудников»

Есть ли на рынке поставщики решений, способные выдержать растущий спрос? Да. Разработчики ИИ-технологий и другие эксперты рассказали RB.RU, с какими запросами по работе с ChatGPT приходят заказчики и насколько эти запросы удовлетворяют российские поставщики.

Мир планомерно движется к внедрению искусственного интеллекта: по разным оценкам, 40–60 % компаний используют ИИ в рабочей рутине. Даже создатели South Park использовали СhatGPT в написании сценария для одной из последних серий. Бизнесу постоянно нужны подрядчики для создания и внедрения промтов, чтобы автоматизировать процессы.

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Зачем ChatGPT нужен бизнесу

ChatGPT призван ускорить бизнес-процессы — и глобально, и в деталях. Нейросеть интегрируют в мобильные приложения и веб-сайты для разработки чат-ботов, виртуальных помощников с секретарским функционалом или контента.

Что умеет ChatGPT:

Писать тексты для почтовых рассылок и SEO-контент.

Создавать айдентику.

Обслуживать клиентов в чате.

Кроме того, ChatGPT можно использовать в связке с другими нейросетями — для создания произведений искусства (например, комиксов), в машинном обучении и для ускорения работы с Big Data. Но для выполнения таких глобальных задач в компании должен быть обученный промт-инженер либо возможность нанять такого специалиста на аутсорсе.

Какие запросы есть у заказчиков решений

Михаил Серегин

Самый простой и распространенный запрос в мире — создание персонального бота-консультанта — либо в качестве дани моде, либо с целью привлечь клиентскую базу, отмечает Михаил Серегин, руководитель Центра информационной безопасности Университета Иннополис.

Более сложные запросы направлены на создание приложения, которое «прогонит» через ChatGPT необходимые данные заказчика, осуществит пост-процессинг выходных данных и вернет их в системы заказчика в структурированном виде.

Дмитрий Черноус

Директор по развитию бизнеса MTS AI Дмитрий Черноус рассказывает, что компаниям также нужны:

корпоративный поиск,

чат-боты,

генерация документов, писем и ответов на обращения,

анализ совещаний,

ассистент программиста, редактора, контент-менеджера.

Наибольшую пользу бизнесу могут принести те сценарии, где языковая модель работает в связке со специалистом, отмечает эксперт.

Дмитрий Романов

По словам СЕО Terra AI Дмитрия Романова, нейросотрудники — куда более мощный инструмент, чем обычная ChatGPT, которая может только что-то подсказать, сделать шаблон сайта и другие примитивные вещи.

Дмитрий отмечает наличие большого спроса на нейрокоординаторов, которые отвечают на вопросы «коллег».

Следующий по популярности запрос — нейроменеджеры чата, которые консультируют клиентов по вопросам тарифов, форм оплаты и т.д. Причем большинство компаний хочет, чтобы нейроменеджер работал в чате на сайте или Telegram-боте.

Проект по созданию одного нейросотрудника занимает около полугода работы команды разработчиков. «Если говорить про готовые решения для упрощения внедрения ChatGPT, можно назвать фреймворки Hugging Face и LangChain. В них собрано много готовых речевых моделей и методов, упрощающих работу с ними», — подытоживает Дмитрий.

Также многие компании хотят внедрять нейрокураторов — преподавателей, которые отвечают на вопросы студентов в процессе обучения, отметил Дмитрий. «Мы первые в России внедрили нейрокураторов в обучении AI, и это позволило давать студентам ответы за 16 секунд», — добавляет он.

Что такое промты и для каких нейросетей они пишутся?

Чтобы ChatGPT или другая нейросеть как можно лучше выполняла свои функции, ей нужна поддержка в виде промта. Это своего рода ТЗ для ИИ: в промте важно как можно точнее обозначить задачу. Освоив промт-инжиниринг, можно создавать описания товаров для маркетплейсов, переводить техническую документацию и даже писать книги.

О том, как начать пользоваться OpenAI ChatGPT, RB.RU писал тут

Иван Никанов

Иван Никанов, заместитель директора Института искусственного интеллекта Университета Иннополис, отмечает: разработчик ChatGPT — американская компания OpenAI — блокирует доступ к своим веб-ресурсам российских IP-адресов.

«ChatGPT можно пользоваться либо с помощью VPN-сервисов, либо через API, оплаченный через зарубежные карты. Однако это, по сути, нелегальное использование, и мы бы не рекомендовали его в бизнесе. Сегодня “Яндекс” разрабатывает свой YandexGPT и внедряет в Алису, а GigaChat Сбера уже доступен ограниченному кругу лиц для тестирования. После выхода публичных сервисов они могут стать аналогами ChatGPT для российского рынка».

Подробнее об аналогах ChatGPT, в том числе российских, можно прочитать в большом материале RB.RU.

«У всех крупных игроков на российском рынке есть свои готовые ИИ-решения. И это не OpenAI ChatGPT, а самостоятельно дообученные языковые модели или боты, встроенные в продукты экосистем. Это то, с чем можно работать, имея собственный штат инженеров и исследователей», — говорит Дмитрий Черноус, директор по развитию бизнеса MTS AI.

Однако проверенного рынком коробочного решения в духе «ChatGPT для бизнеса», работающего с чувствительными данными, на данный момент нет, уверен Дмитрий. С ним солидарен главный тестировщик WeMakeTeam Ярослав Арнаут.

Как выглядит процесс заказа промта

Единого шаблона по брифу на разработку промта пока не существует; в основном организации выясняют потребности заказчика через интервью, рассуждает руководитель Центра информационной безопасности Университета Иннополис Михаил Серегин. С ним согласен Дмитрий Романов, СЕО компании Terra AI.

Дмитрий Романов, СЕО Terra AI:

«Промт — это инструкция для ChatGPT. Если мы хотим создать нейросотрудника, то, как правило, создание промта — это всего 5% работы. В основном нужно будет собирать большую базу знаний компании. К тому же промт — наша внутренняя задача при разработке; заказчику неважно, какой мы сделаем промт, ему важен результат проекта, поэтому бриф составляется непосредственно на сам проект.

Если говорить про промты — в подавляющем большинстве проектов они очень простые. У нашего нейрокуратора — промт на одну страницу. Основной его смысл: ты — преподаватель университета искусственного интеллекта, студенты будут присылать тебе вопросы про AI, тебе нужно давать точные ответы. А дальше идет ряд блокировок: не отвечать на вопросы, не относящиеся к обучению, а организационные вопросы переадресовывать в учебную часть».

Промты бывают сложными в редких случаях — например, нейроконтроль качества звонков и нейро-HR, продолжает Дмитрий.

В них ChatGPT должна формировать сложные отчеты из звонков менеджеров или собеседований. Например, какие потребности клиент обозначил в звонке, сколько открытых вопросов задал менеджер и каких именно, было ли у клиента возражение по срокам доставки и т.д. «В таких проектах промт — 90% работы», — подчеркнул эксперт.

Ярослав Арнаут, главный тестировщик WeMakeTeam:

«Любой бизнес всегда обращается к робототехнике, ИИ и в целом к IT с двумя запросами — упростить взаимодействие с пользователем, исключив рутину, и сократить персонал, который выполняет механические действия.

Так же и с ChatGPT: если он сможет на себя взять функцию даже одного работника, уже имеет смысл обращаться. Конечно, есть и те, кто обращается исключительно с целью быть в тренде, но это контрпродуктивно. Для интеграции ChatGPT в работу нужно конкретное ТЗ. Без ТЗ результат ХЗ, как говорится. Может, инструмент и нужно внедрять, но нужно понимать, куда и зачем».

Дмитрий Черноус, директор по развитию бизнеса MTS AI:

«Промт — это своего рода «протокол» взаимодействия с моделью; инструкция, исполнение которой дает ожидаемый результат. Хороший инженер умеет конструировать десятки промтов, исходя из задачи, так что бриф нужен скорее для того, чтобы объяснить, что должна вернуть модель, в то время как промт — это как сделать».

Где взять поставщиков промтов: примеры компаний

IT-компаний, выполняющих подобные заказы, критически мало, рынок можно назвать свободным. Компании в основном сосредоточены не на написании промтов, а на реализации ИИ-проектов в целом: создание промта здесь будет одним из шагов в работе и не выносится в отдельную услугу.

Разработкой промтов на заказ в составе комплексных ИТ-проектов занимаются, например, Takeiteasy Agency, Animar Media, Just AI, Digital Atlas, Globus IT, а компания Prompting.one учит делать промты на IT-курсах. Если вы предлагаете разработку промта как отдельную услугу, напишите нам на [email protected].

Где найти специалиста по промту в свою компанию

Другой вариант — вместо того, чтобы обращаться в компанию или агентство, найти специалиста к себе в штат или работать с частным промт-инженером на фрилансе. Где найти такого человека?

У себя в команде

Леонид Головин, советник генерального директора по цифровой трансформации «Газпромтранса»:

Сейчас для создания прототипа, на основании которого можно защитить концепцию проекта, достаточно облачных ресурсов с доступом к ChatGPT, GigaChat, YandexGPT и человека с горящими глазами. Научиться писать промты — просто. Сложно получить адекватные, применимые в бизнесе результаты.

Сотрудников, которые смогут воплотить идею, можно найти не только на профильных сайтах и в сообществах, но и у себя в коллективе — достаточно кинуть клич и сформулировать осмысленную задачу.

На хакатонах и форумах

Дмитрий Черноус, директор по развитию бизнеса MTS AI:

Можно устроить хакатон или посетить отраслевое мероприятие для поиска контактов: например, международный форум инноваций БРИКС «Облачный город». Современные технологии существенно снизили порог входа для новых игроков в сфере ИИ — следовательно, недостатка в предложениях самой разной стоимости не будет. И среди них точно отыщется то, что подойдет для разного типа клиентов.

На привычных сайтах по поиску сотрудников и фрилансеров

Ярослав Арнаут, главный тестировщик WeMakeTeam:

Чтобы найти поставщика решений, можно пойти на HeadHunter или LinkedIn. А можно обратиться в аутстафф-компанию наподобие нашей, где вам порекомендуют частного разработчика, который на энтузиазме и в рамках новизны интегрирует это ноу-хау в бизнес.

Как научить «живых» сотрудников дружить с ИИ

Существенно упростить взаимодействие российского бизнеса с ChatGPT могут квалифицированные сотрудники, которые понимают внутреннюю структуру чата и умеют верно задавать команды, добавляет главный тестировщик WeMakeTeam Ярослав Арнаут.

«Готовых решений не существует. Верно задавать команды — основная боль и обязанность пользователя, если он хочет получить впечатляющий результат. При взаимодействии бизнеса и ChatGPT важно учитывать ряд особенностей: характер бизнеса, лингвистические аспекты, нюансы перевода.

Критически важно не укладывать двойственных понятий в запрос. Также необходимо следить, чтобы сотрудники, взаимодействующие с ботом, сделали ИИ-технологию неотъемлемой частью жизни. Применяли ChatGPT вне бизнеса — в повседневной жизни, в бытовых вопросах».

Что не нужно делать заказчику

Внедрять «ИИ ради ИИ»

Иван Никанов, замдиректора Института искусственного интеллекта Университета Иннополис, говорит: «Для успешной реализации ИИ-проекта нужны три основные составляющие: компетентные ML-инженеры, достаточное количество данных, пригодных для разметки и дальнейшей работы, а также внятный экономический эффект от внедрения системы.

Мы не беремся за проекты в случаях, когда заказчик не располагает данными либо стоимость разработки превышает выгоду от применения решения».

Думать, что нейросеть будет работать лучше обычных сотрудников

Иногда Terra AI отказывается от проекта: например, в случаях, когда заказчик хочет «неадекватно сложный продукт» — того же нейропродажника, который будет лучше, чем живые продажники, отметил Дмитрий Романов. На сегодняшний день это невыполнимо, уверен эксперт.

Как правило, исполнитель проекта «приземляет» желания заказчика на текущие возможности моделей и векторит на те кейсы, которые действительно могут принести пользу, считает директор по развитию бизнеса MTS AI Дмитрий Черноус.

* часть Meta — компании, чья деятельность признана экстремистской и террористической на территории РФ

Фото на обложке: сгенерировано Kandinsky 2.1

Фото: предоставлены спикерами

Текст: Дарья Кармадонова