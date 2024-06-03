Хорошист: обзор Oppo Reno11

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Корпус скользит будто брусок мыла

Смартфон поставляется в коробке из плотного картона. Внутри лежат зарядная вилка и кабель Type-A — Type-C. Еще есть силиконовый чехол — приятный на ощупь, в руке не скользит и не собирает отпечатки. Но он не прозрачный, что жаль, учитывая выразительный дизайн смартфона.

На обзор была предоставлена версия в зеленом цвете, напоминающим оттенки мраморной плитки. На солнце переливается красиво, но пластиковый корпус скользит — неспроста в комплекте идет чехол.

«Визитная карточка» любого смартфона — блок задних камер. У Reno11 объективы убраны в аккуратный овал, где разделены двумя кругами. Выглядит непримечательно, но из корпуса выпирает не сильно и не перевешивают (в отличие от «шайбы» у Realme 12 Pro). Устройство удобно держать в горизонтальном положении, пальцы не пачкают линзы.

Дизайн можно назвать «универсальным»

Спереди смартфон закруглен по бокам, на манер старых флагманов Samsung. Решение спорное, держать не очень удобно, но лишних касаний нет. Внутри верхнего края экрана спрятан разговорный динамик. Чуть ниже есть вырез под камеру.

На верхней грани расположены микрофон и ИК-порт — телефон можно использовать как пульт для телевизора. Справа установлены рычажок регулировки громкости и кнопка разблокировки. Да, и тут можно запутаться. Почему их не разнесут по разным граням? Но это вопрос риторический.

Снизу все типично: динамик, разъем Type-C, микрофон и слот для двух SIM-карт либо SIM и карты памяти.

Экран

У смартфона AMOLED дисплей на 6,7 дюйма, разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Работает корректно и плавно. ШИМ (незаметное мерцание дисплея, давящее на зрение постоянными включениями и выключениями) минимальный. Экран не вызывает дискомфорт при просмотре видео или серфинге соцсетей. На солнце дисплей слегка бликует, приходится вглядываться в дисплей. Показатель пиковой яркости умеренный — 800 нит.

С цветопередачей проблем нет — поддерживается 1,07 млрд цветов. В Reno11 насыщенность красок глубокая, но сбалансированная. Поэтому нет сильных искажений под углами, но дисплей все равно слегка зеленит. А еще он поддерживает функцию Always-On (постоянно включенный экран).

Признак хорошего дисплея — он не мерцает, если его фотографировать

Экран защищен стеклом AGC DT-Star 2. Наверное, оно прочное, но проверять в экстремальных условиях я не решился. В любом случае, оно прикрыто защитной пленкой, принимающей на себя все царапины от ключей и мелочи в кармане.

Приятный бонус — рамки симметричные, без «подбородка». И сам дисплей оставляет положительные впечатления. Он конкурентный для сегмента средней цены, хотя звезд с неба не хватает.

Производительность

За работу отвечает чип MediaTek Dimensity 7050. В бенчмарке (тесте мощности) процессор выдает 539 тыс. очков. У флагманского Find N3 Flip, который мы тестировали недавно, было 998 тыс. — разница почти в два раза. И она ощущается. В Call of Duty Mobile 60 кадров в секунду поддерживается только на высоких настройках, а в Genshin Impact даже на средних показатель FPS не прыгает выше 35-40.

Нагрев есть, причем ощутимый — в области чуть ниже камер. Смартфон показывает 38 градусов после 25 минут игры в тот же Genshin. Ладонь не обжигает, но долго держать неприятно. В более простых тайтлах и задачах телефон стабильно холодный. «Печкой» Reno11 назвать нельзя.

В смартфоне установлено 12 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 16 Гб. Постоянной памяти только 256 Гб.

Reno 11 поддерживает технологию Trinity Engine, распределяющую мощности смартфона. Она запоминает привычки пользователя, подстраивая процессы в системе под его запросы. В идеальных условиях телефон должен работать стабильно и быстро.

Со скоростью и плавностью работы все неоднозначно. С одной стороны, приложения открываются быстро, устройство моментально реагирует на касания и жесты. С другой, анимации местами рваные и тормозящие. Особенно это заметно в строке состояния — вместо плавных свайпов получается слайд-шоу. Но наверняка следующие патчи решат эти проблемы.

Система

Oppo Reno11 работает на базе Android 14. Оболочка ColorOS тоже 14 версии. Со времен Find N3 Flip ничего не изменилось — это все также функциональная система с красивым оформлением. В ней есть уйма полезных опций, вроде боковой смарт-панели с виджетами или клонирования приложений.

Есть даже отдельный раздел для работы с виджетами

Как и любой другой Android, устройство гибко кастомизируется. Можно менять тему, шрифты и виджеты. Для экрана блокировки можно выбрать приложения быстрого доступа. На главном экране доступна смена сетки расположения приложений — сколько вместится в ряд. Главное, что все эти фичи не влияют на работу системы, и ничего не ломается, если случайно поменяешь какой-то ползунок в настройках.

Но если смартфон стал глючить, то проблемы исправляются через «Диспетчер телефона». Системное приложение устроено как хаб всего устройства: чистка памяти, оптимизация мощности, проверка на вирусы, анализ интернет-трафика и усиление безопасности смартфона — все в одной утилите. Благо, к ней не приходится часто возвращаться.

У Reno 11 приятная вибрация с тактильным откликом. Всегда чувствуешь, когда поменял ползунок или пришло уведомление.

Безопасность

Секьюрность смартфона в порядке: доступны сканер отпечатка пальцев и безымянный аналог Face ID. Обе функции работают надежно, стабильно и быстро. Даже при помощи фото устройство не обмануть.

Звук и микрофон

За звучание отвечают стереодинамики: один расположен внизу корпуса, а другой — в разговорном динамике. Впечатляет запас громкости — и половины ползунка хватит, чтобы смартфон можно было услышать в шумном метро. На полную его лучше не включать, иначе устройство будет неприятно трещать. Глубины звука недостает, но для видео или разговоров хватит. Время, когда музыку слушали через динамики телефонов, прошло давно.

С микрофонами тоже все в порядке: лишние шумы глушат, а голос улавливают четко.

В этом овальном блоке камер скрыта настоящая сила смартфона

Камеры

Киллер-фича смартфона — три объектива: основной, широкоугольный и телеобъектив.

Фото

Основной модуль с сенсором Sony LYT-600 на солидные 50 Мпикс с диафрагмой 1,8. Такой же сенсор установлен в другом смартфоне Oppo — флагманский X7 Ultra, и отзывы пользователей впечатляют. Как он снимает в устройстве попроще?

Днем снимки выходят четкие и без шумов. Есть проблемы с балансом цветов — они уходят в легкую синеву, но это можно исправить в редакторе. При приближении фото не размываются и не превращаются в картину гуашью. Хотя при обилии мелких деталей (ветки деревьев как на фото) снимки начинают рассыпаться.

Ночью ситуация чуть хуже: появляется размытие, хотя шумов нет. Если настроить яркость и ровно держать устройство, снимки могут выйти действительно топовые.

Слайдер: Oppo Reno 11

Широкоугольный объектив скромнее: Sony IMX355, на 8 Мпикс с диафрагмой 2,2. Угол обзора 112 градусов. Сенсор устаревший — вышел аж в 2018 году, вместе с Google Pixel 3. Качество снимков удовлетворительное, но недостает четкости, будто смотришь через тюль. Но даже на нем можно делать хорошие фото.

Вишенка на торте из камер — телеобъектив. Флагманский сенсор Sony IMX709, на 32 Мпикс с диафрагмой 2. Он улавливает много света и подходит для съемки в условиях недостаточной освещенности. В Find N3 Flip установлен этот же сенсор.

Он делает качественные снимки. Днем и ночью все четко, причем баланс цветов более корректный, чем на основном модуле. С портретом «телевик» справляется на отлично: размытие фона плавное и мягкое, объектив четко разделяет человека и задний план. Еще и в редакторе можно поиграться с глубиной резкости.

Приятный бонус — у смартфона есть макро. В Realme 12 Pro его не было, а тут есть. Не без лишнего размытия, но детали различимы.

Видео

Максимальное качество съемки роликов — 4K и 30 кадров в секунду. Есть и Full HD и 60 кадров в секунду, но появляется сильное размытие. Reno 11 снимает видео крайне среднего качества, с заметными шумами и слабой стабилизацией. Картинку трясет даже при минимальных движениях рук.

Аккумулятор

Батарея в Reno11 объемная — 5 тыс. мА/ч. Ее хватает на полтора дня продуктивной работы. У меня постоянно включен Bluetooth, потому что я много слушаю музыку через беспроводные наушники. Также я много серчу в сети, смотрю всякое на YouTube и иногда играю в COD Mobile. Поэтому смартфон из рук почти не выпускаю.

Даже в те дни, когда я открывал в Genshin Impact, аккумулятор держался неплохо: -6% за 25 минут. В более простых играх расход заряда можно делить на два.

Смартфон поддерживает быструю зарядку на 67 Ватт. За полчаса он достигает 50%, а на 100% заполняется чуть менее чем за час. Беспроводной зарядки, увы, нет.

Смартфон вряд ли станет хитом, но своих фанатов найдет

Вывод

Если бы смартфоны можно было оценивать как студентов, то Oppo Reno11 — хорошист. В каких-то дисциплинах он преуспевает, а в каких-то ему недостает умений. Он не станет гением в науках, но точно будет востребованным специалистом.

На май 2024 года смартфон нуждается в доработке: ОС тормозит, а некоторые функции камеры еще недоступны. Но эти проблемы исправляются патчами. А слабое железо обновлениями не улучшить, поэтому через полтора-два года устройство сильно устареет — мощности может не хватить для всех задач.

Однако флагманские камеры, добротный экран и высокая энергоэффективность станут внушительными аргументами, которые для некоторых пользователей будут весомее, чем недостатки смартфона. Его преимуществ явно больше — и это ощущается при использовании.