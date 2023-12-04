Российский PropTech: тренды и лидеры-разработчики ПО для девелоперов и управляющих компаний

PropTech — это технологичные решения для всех сегментов недвижимости, которые включают в себя инструменты для проектирования и моделирования, инновационные строительные материалы, CRM-системы для застройщиков и управляющих компаний, устройства «умного» дома и многое другое.

Рынок PropTech в России еще довольно молодой, но активно растет последние пять лет. Так, согласно исследованию BusinesStat за 2023 год, в 2018 году оборот отрасли составлял 19,5 млрд рублей, а в 2022 — уже 32,1 млрд. Отметим, что в 2022 году произошел спад относительно 2021 года (32,1 млрд против 33,8 млрд), что в первую очередь было связано с наложенными на российский рынок санкциями.

Эксперты из BusinesStat считают, что падение в прошлом году было краткосрочным — по их прогнозам, в 2023 году рынок PropTech в России полностью восстановится и продолжит демонстрировать положительную динамику роста.

По данным этого исследования, наибольший прирост в 2018-2021 гг. показали сервисы управления строительством и BIM-технологии (инструменты для проектирования и моделирования в строительстве).

Что изменилось за последние два года

Дарья Воронова, соосновательница «Домиленд», отмечает рост спроса на ПО со стороны девелоперских УК: «По нашим наблюдениям, в 2023 году девелоперские УК активно внедряли софт вместе с застройщиками. Так, у семи управляющих компаний 20 крупнейших девелоперов России приобретено ПО от “Домиленд”. При этом о спросе со стороны консервативных УК пока говорить не приходится. Санкции на эти компании никак не повлияли: они и до 2022 года не использовали западные технологичные продукты, такие как Slack, Notion, Salesforce и тому подобные».

Илья Сотонин, основатель Doma.ai, также считает, что рынок остается консервативным и пока не поддается цифровизации. «Все еще большая часть управляющих компаний на том этапе, когда нашими конкурентами являются “Гроссбух” или в лучшем случае Excel», — рассуждает предприниматель. Толчком к развитию в сторону цифровизации УК предприниматель называет повышение стоимости оплаты труда рабочих, сложности в найме, подорожание или исчезновение некоторых материалов.

Это заставило управляющие компании задуматься об эффективности бизнес-процессов, если они не хотят уйти с рынка. Одним из ответов на запрос, который позволяет им тратить меньше или зарабатывать больше, как раз являются цифровые решения.

Даниил Кошелев, менеджер продукта Simple Service, и Артур Юсупов, менеджер по развитию бизнеса в компании ЛИИС, приводят исследование 2022 года, которое подтверждает мнения Вороновой и Сотонина: только 0,5% из общего числа УК и ТСЖ пользуются цифровыми решениями, поэтому рынок все еще находится на стадии формирования.

Сильнее всего, по словам представителей ЛИИС, изменения в процессах российских PropTech-компаний вызвал уход зарубежных поставщиков оборудования. Это явление Кошелев и Юсупов считают драйвером для роста числа отечественных решений.

Алексей Южаков, сооснователь Ujin — цифрового сервиса для управления умными зданиями — разделяет мнение большинства коллег о том, что уход зарубежных компаний не сильно повлиял на рынок. По его словам, они были представлены в основном в сегментах ПО для эксплуатации коммерческой и производственной недвижимости (системы типа CAFM) и IoT-устройств. «В целом российские поставщики продолжают предлагать качественные IТ-продукты и получили стимул для развития в освободившихся нишах», — заключает Южаков.

Оксана Дунина, соосновательница Profitbase, напоминает, что еще одним важным фактором, повлиявшим на развитие PropTech, стал ковид. По ее словам, он спровоцировал рост спроса и вследствие этого развитие инструментов для проведения сделок онлайн. Однако предпринимательница считает, что пока это больше про «хайп». «Но для подрастающего поколения, представители которого начнут покупать недвижимость через пять-семь лет, это будет уже must have», — говорит Дунина.

Тренды PropTech

Главными трендами в российском PropTech называют цифровизацию и решения для «умного» дома. Оксана Дунина, соосновательница Profitbase отмечает, что «только в прошлом году рынок дозрел до перехода в следующую стадию цифрового развития — построение реальных экосистем и полную цифровизацию бизнеса».

О тренде на построение экосистем говорят и представители ЛИИС: «Сейчас отчетливо прослеживается ключевой тренд на экосистемы, на супераппы. Рынок находится в поисках решений, которые будут совмещать в себе полный функционал для всех: для девелоперов, для управляющих компаний, для жителей многоквартирных домов».

Согласен с коллегами и Алексей Южаков — он называет важным трендом комплексный подход к внедрению решений для застройщиков и УК, в том числе развитие платформ и супераппов, предлагающих полный комплекс решений для автоматизации жилой и коммерческой недвижимости.

«Поставщики обеспечивают полный цикл внедрения, который предполагает сопровождение клиента от проекта до настройки процессов эксплуатации здания, включая обучение, настройку системы, консалтинг, доработку и автоматизацию бизнес-процессов», — поясняет предприниматель.

Уделяет внимание спикер и импортозамещению. Южаков отмечает активное развитие российских программных продуктов для девелоперов и управляющих компаний. К тому же, по его словам, сейчас происходит объединение усилий бизнеса, разработчиков и органов государственной власти для разработки стандартов, что «безусловно является прорывным шагом в развитии всей отрасли».

Среди других трендов сооснователь Ujin называет стремление повысить уровень удовлетворенности клиента. Если изначально задача застройщиков, по словам Южакова, была добавить себе с помощью цифровых сервисов маркетинговых преимуществ и повысить конверсии переходов между этапами сделки, то сейчас это связано с повышением лояльности клиентов, а также прозрачности и эффективности управляющих компаний.

«Среди других актуальных направлений можно выделить оцифровку процессов обслуживания жилых зданий, получение данных с IoT для более эффективного управления, контроля трат, работы сервисных инженеров и так далее. А также переход к цифровым двойникам здания», — завершает свою мысль предприниматель.

Илья Сотонин, основатель Doma.ai, отмечает также готовность компаний к интеграциям: «Я вижу, что ранее закрытые системы, которые корпели над своей самостоятельностью, как Голлум над кольцом, сейчас становятся готовыми к интеграции. Все общаются со всеми и думают, как встраиваться в экосистемы».

Крупные разработчики ПО для девелоперов и управляющих компаний

RB.RU представляет карту российского рынка PropTech-решений, разработанную при поддержке «Домиленд», на которой собраны компании, разрабатывающее ПО для девелоперов и УК в направлении b2b2c (где конечным потребителем продукта является покупатель или житель дома). Для компаний показаны доступные интеграции с другими сервисами, что важно при выборе бизнес-заказчиком конкретного решения.

Участники карты ранжированы по объему выручки по итогам 2022 года — от максимального значения к минимальному (данные предоставлены платформой «Домиленд» на основе сервиса «Проверка контрагентов Тинькофф»). Всего в список вошли 19 PropTech-компаний с годовой выручкой свыше 30 млн рублей.

На карте отмечены конкретные функции, которые предоставляют компании-участники. Эти функции могут быть доступны в мобильных приложениях и/или веб-версии сайта. Функции разделены по пользовательскому пути конечного клиента: покупатель недвижимости или житель дома. При этом возможен переход клиента от одного этапа пользовательского пути к другому. Так, «Домиленд» предоставляет возможность бесшовно перейти со стадии покупки и получения ключей на этап проживания и обратно, снова к выбору недвижимости, для совершения повторной покупки.

Далее расскажем подробнее о топ-10 компаниях, работающих в сегменте. Лидеры рынка задают тренды PropTech, вкладывают огромные средства в развитие и обычно работают одновременно на разных этапах пользовательского пути.

Данные по выручке предоставлены платформой «Домиленд».

№ Название компании Core-продукт Целевая аудитория продукта Размер выручки, тыс. руб. 1 Юникорн ОС дома, Умный дом Житель 575 340 2 Лиис ОС дома, Умный дом Житель 478 590 3 SmartDeal Онлайн сделки с недвижимостью Покупатель 360 692 4 Квартплата 24 Биллинг ЖКХ Житель 292 027 5 Ida project Сайт девелопера Покупатель 243 335 6 Домиленд Единое мобильное приложение Покупатель, житель 190 774 7 Profitbase CRM-система девелопера Покупатель 170 417 8 Диспетчер 24 CRM-система УК Житель 144 976 9 Doma ai CRM-система УК Житель 120 923 10 Macro CRM-система девелопера Покупатель 108 577

Ujin создает единую цифровую среду зданий. Компания семь лет разрабатывает собственную платформу для «умных» зданий и производит линейку IoT-устройств. Платформа входит в реестр отечественного ПО, а сама компания является резидентом «Сколково».

У компании три основных продукта: Ujin OS — комплексное решение с оборудованием и ПО, Ujin Kit — разнообразные устройства для «умного» здания и Ujin Apps — приложение для застройщиков, жителей и УК.

Компания зарегистрирована как ООО «Юникорн», ее выручка за прошлый год — 575,34 млн рублей.

ЛИИС, основанная в 2006 году, специализируется на разработке ПО и автоматизации и диспетчеризации различных типов недвижимости. У компании более 500 проектов в портфолио, среди ее клиентов такие лидеры рынка, как Avito, «Газпром», Ingrad, VK, «Сколково» и другие. С 2015 года является резидентом «Сколково».

У ЛИИС несколько направлений работы: мультимедиа, «умный» дом, электрозарядная инфраструктура, цифровой офис и ЭДО.

В комплексное решение для «умных» зданий входят четыре системы контроля — управление зданием, управление энергопотреблением, система контроля безопасности и управление сигнализацией.

Помимо этого, для жителей предусмотрено мобильное приложение с широкой системой функций — от оплаты счетов до проведения онлайн-собраний. Функции можно расширить, добавив, например, домофонию, бронь мест общего пользования и так далее.

Выручка ООО «ЛИИС Технологии» за 2022 год составила 478,59 млн рублей.

Цифровая платформа SmartDeal дает возможность банкам, девелоперам и агентствам недвижимости регистрировать сделки в Росреестре. Благодаря сервису стороны могут в режиме реального времени отслеживать каждый этап сделки — от выпуска электронных подписей до проведения взаиморасчета.

Компания основана в 2017 году, с 2023-го является резидентом «Сколково». Также в этом году SmartDeal перешла к «Циан», компании уже два года совместно развивают сервис «Циан.Сделка».

Выручка ООО «Практика успеха», разработчика SmartDeal, составила 360,69 млн за 2022 год.

«Квартплата 24» — экосистема сервисов для собственников жилья, управляющих компаний и информационно-расчетных центров. Включает сервис по расчету ЖКУ и аналитики, сервис по работе с должниками, личный кабинет жителя, прием платежей, систему информирования и другие. Основная задача экосистемы — объединить платежные документы всех поставщиков услуг в один, а также обеспечить прозрачность расчетов.

Компания основана в 2012 году. Является резидентом технопарка «Жигулевская долина» и «Сколково». Также платформа включена в «Банк решений Умного города» и «Банк эффективных технологий в ЖКХ» от Минстроя РФ.

Выручка ООО ЕИРЦ «Квартплата 24» составила 292,03 млн за 2022 год.

Ida project — разработчик цифровых решений для застройщиков. Компания создает сайты, проводит UI/UX-исследования для улучшения пользовательского опыта при взаимодействии с продуктами девелоперов, проводит оптимизацию бизнес-процессов и цифровизацию и многое другое.

Недавно компания представила idalite 2.0 — цифровую систему с возможностями кастомизации, доступную по подписке. Она представляет собой конструктор сайтов продаж, куда можно интегрировать собственные базы данных, CRM, метрики, а также подключать любые внешние скрипты.

Компания основана в 2012 году. Выручка ООО «Ида групп» за 2022 год составила 243,36 млн рублей.

«Домиленд» — крупнейшая PropTech-платформа по количеству активных пользователей, разработанных продуктов и по числу клиентов — крупных девелоперских компаний.

В платформу входят 25 продуктов в четырех продуктовых направлениях: Витрина недвижимости (1), Сервисы ЖКХ (2), Умный дом (3) и Коммерческие сервисы (4).

Неоднократно платформа становилась победителем исследований мобильных приложений для девелоперов и УК, а с 2023 года запустила собственный рейтинг на основе данных — «Лучшая управляющая компания».

Выручка ГК «Домиленд» составила 190,77 млн за 2022 год.

Profitbase представляет собой цифровую экосистему сервисов, которая позволяет девелоперам управлять маркетингом, продажами и клиентским сервисом. Среди продуктов — CRM-система для застройщика, сервис для бронирования и покупки квартиры онлайн, технология динамического ценообразования, интерактивный каталог для сайта застройщика и многие другие.

C 2022 года Profitbase стала партнером «Сбера». Теперь застройщики, которые являются клиентами кредитной организации, могут пользоваться сервисами экосистемы по автоматизации бизнес-процессов и переводу продажи квартир в онлайн-каналы.

Profitbase работает с 2016 года. Является резидентом «Сколково» и неоднократным победителем акселератора BuildUp от Фонда «Сколково». В 2020 году RB.RU включил Оксану Дунину, управляющего партнера Profitbase, в рейтинг самых успешных предпринимателей в PropTech.

Выручка ООО «Бизерра.ру» составила 170,42 млн за 2022 год.

Компания «Диспетчер 24» разрабатывает электронные сервисы для управляющих компаний в сфере ЖКХ и коммерческой недвижимости. У компании есть два основных продукта — b2b-платформа «Диспетчер 24», в которую входят контакт-центр и экосистема для АДС, и онлайн-сервис для коммуникации с жителями Oico.

«Диспетчер 24» была основана в 2012 году и, по заявлениям самой компании, обслуживает более 770 тысяч квартир и присутствует в 31 регионе. В 2021 году получила статус резидента «Сколково».

Компания зарегистрирована как ООО «Удобные решения», ее выручка в 2022 году составила 144,98 млн рублей.

Doma.ai — онлайн-платформа для автоматизации управляющих компаний и ТСН (товарищество собственников недвижимости). Компания экосистемно автоматизирует процессы управления, помогает снижать стоимость расходов и улучшать качество услуг УК.

В платформу входят CRM-система, приложение техника и жителя, а также некоторые услуги под ключ, такие как работа с должниками, страхование и расчетный центр.

В 2020 году Doma.ai приобрел «Сбер» и с 2021 года компания входит в его экосистему. Также компания с 2020 года является резидентом «Сколково». Выручка ООО «Дома» составила 120,92 млн за 2022 год.

Macro — один из лидеров России среди разработчиков программного обеспечения для застройщиков. Самый популярный продукт компании, MacroCRM, предлагает для бизнеса экосистему, которая помогает цифровизировать весь процесс продаж.

Всего компания развивает восемь продуктов, среди которых интерактивный каталог, ПО для управления финансами застройщика, сервис банковского и управленческого учета и другие.

Для управляющих компаний Macro предлагает комплексное решение MacroDom, которое включает в себя учет квартир и их передача от застройщика УК, учет заявок от жителей и контроль за персоналом.

Macro была зарегистрирована в 2012 году, название юрлица — ООО «Айти-сервис». Выручка за 2022 год – 108,58 млн рублей.

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