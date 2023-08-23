Андрей Себрант — нейросеть сможет генерировать уникальные мультики в глухой тайге

Андрей рассуждал о будущем применении ИИ, демонизации и демократизации технологии. Когда человек подшофе сможет вызывать такси в разговоре с фонарным столбом — в материале.

17-18 августа в Иннополисе прошла конференция AI IN — о применении искусственного интеллекта в науке и бизнесе в России и за рубежом.

Андрей Себрант читает лекцию в Иннополисе

Почему нет точных предсказаний будущего ИИ

Любые предсказания насчет ИИ сейчас не могут быть точными. Буквально полтора года назад не было крупных визионеров, кто рассказал бы о будущем успехе ChatGPT.

И эксперты в теме придерживаются разных позиций насчет развития технологии.

Например, футуролог Юваль Харари выступает за резкое ограничение языковых моделей искусственного интеллекта, потому что он может уничтожить целые профессии.

А вот президент NVIDIA Хуан Жэньсюнь на презентации в 2023 году назвал использование языковых моделей большой демократизацией — и вообще выступил как ИИ-оптимист.

О связи настоящего и прошлого

Чтобы понять, какое будущее ждет ИИ-технологии, стоит обратиться к прошлому и вспомнить три даты.

Источник: презентация Андрея Себранта на конференции

1865 год — принятие «Закона о красном флаге», который ограничивал скорость движения безлошадных повозок — то есть автомобилей — в Великобритании.

Они должны были двигаться со скоростью не более 2 миль в час (3,2 км/ч) в городе и 4 миль (6,4 км/ч) — за городом. Это скорость человеческого шага. И действительно, за автомобилем шел человек с красным флагом — чтобы правила соблюдались.

Почему? Власти опасались, что какой-то человек просто выбросится из окна от экзистенциального кризиса: не поймет, что это за быстрые повозки, да еще и без лошадей.

Сейчас более 1 млн человек в год по всему миру погибают в автокатастрофах — но транспорт не запрещают. Говорят, что без его использования погибнет больше людей.

1889 год — на смену газовому рожку пришла электрическая лампа.

И всем тогда казалось, что город лишится души: теплый газ сменится холодным электричеством. Не будет больше романтики в прогулках по ночным улицам и в долгих вечерних посиделках.

Но ламы оказались настолько удобными, что сейчас об этом никто не говорит.

1930 год — появление системы звукозаписи и звуковоспроизведения.

В этот период на плакатах впервые появился образ «злого робота», бездушной машины, которая заменит собой живых музыкантов.

И, кстати, робот все же убил одну профессию — таперов. Это музыканты, которые приходили в кино и исполняли «саундтрек».

Было даже целое движение против «консервированной» музыки — но сейчас она спокойно соседствует с живой.

Главное — мы знаем, чем это все закончилось. На развитие технологий человечество не отвечало их уничтожением: оно адаптировалось, сложно, нелинейно. Некоторые профессии исчезали, появлялись новые, менялся образ городов и быта.

Как сказал Сатья Наделла, ИИ — это второй пилот. Но когда второй пилот антропоморфен, говорит на человеческом языке как новые генеративные модели, это вызывает сложные психологические реакции.

Так что изменения, которые нас ждут, во многом лежат не в области технологий, а в области восприятия.

Андрей Себрант на конференции AI IN 2023

За какими технологиями — будущее

Как ИИ будет развиваться в ближайших год? Это можно предположить даже на основе линейной экстраполяции: взять продуктовые прототипы, которые выльются в новые продукты.

Итак, что нас ждет:

Мультимодальность — использование и чата, и картинки, и звука, и видео, и 3D-сцен. Подобные разработки уже есть у многих, например, GigaChat Сбера.

— использование и чата, и картинки, и звука, и видео, и 3D-сцен. Подобные разработки уже есть у многих, например, GigaChat Сбера. Embodiment — помещение сложных мультимодальных моделей в «железки», например, в человекоподобного робота.

— помещение сложных мультимодальных моделей в «железки», например, в человекоподобного робота. Платформенность — когда генеративный ИИ становится платформой для подключения различных модулей. Например, уже сейчас можно попросить ChatGPT решить математическую задачу с помощью сервиса Wolfram. А BingChat от Microsoft уже сейчас дает ссылки на источники своих ответов.

— когда генеративный ИИ становится платформой для подключения различных модулей. Например, уже сейчас можно попросить ChatGPT решить математическую задачу с помощью сервиса Wolfram. А BingChat от Microsoft уже сейчас дает ссылки на источники своих ответов. Дистилляция — с языковыми моделями можно будет все лучше работать на локальных слабых устройствах без подключения к интернету и с меньшим углеродным следом.

— с языковыми моделями можно будет все лучше работать на локальных слабых устройствах без подключения к интернету и с меньшим углеродным следом. Демократизация — технологии будут доступнее тем, кто о них особо не задумывается. Например, я в будущем вполне представляю такую картину: человек выходит из бара на Рубинштейна в Петербурге, кричит фонарному столбу слово «домой», и за ним приезжает такси по нужному адресу.

И, конечно, будут сюрпризы.

Например, уже разработанный Apple Vision Pro сравним с игровым ноутбуком. Я уверен, что с горизонтом в два года человек сможет смотреть с помощью этой технологии генеративный мультик по своему запросу, без подключения к интернету, в глухой тайге. Возможно, еще и в 3D.

Сложности внедрения ИИ в обычную жизнь

Сложности в развитии — это одновременно и предохранители от ошибок и рисков:

Проблемы с доверием и делегированием в корпоративной культуре. Часто руководителям сложно доверить задачу не то что искусственному интеллекту, но даже своему сотруднику.

Для генеративного ИИ это и хорошо, и плохо. С одной стороны, люди не полагаются слепо на результат, который выдала «машина», и склонны его перепроверять, с другой — пользуются новой технологией с опаской.

Чтобы новые технологии заработали в больших компаниях, придется менять корпоративную культуру в целом — больше делегировать. Быть может, это получится только в следующем поколении.

Я считаю, что внедрение ИИ везде, кроме технологических компаний, будет чудовищно медленным, но плавным. Темп будет примерно таким же, как и при компьютеризации — займет десятки лет.

Необходимость ограничить использование ИИ в академической среде. Такие решения появляются уже сейчас.

Кто-то предлагает вновь ввести устные экзамены по всем предметам. Кто-то придумывает все новые системы мониторинга — например, прокторинг. Это сервисы, которые отслеживают списывание через веб-камеру и экран компьютера — и регистрируют, например, подозрительные движения глаз.

А на мой взгляд, стоит сделать ИИ союзником: если какие-то задания проще решить с помощью нейросети, стоит это обсуждать, смотреть, к каким результатам она пришла. Можно, например, генерить с помощью ChatGPT идеи, выбирать из них лучшее и на основе этого делать свою работу.

ИИ изменит систему образования — как конкретно, решит уже будущее поколение.

Генеративный ИИ часто ошибается.

Да, ChatGPT может нести чушь, зато без устали. Недавно мы с копирайтером за день закрыли задачу с помощью ChatGPT. Без генерации этих, на первый взгляд бредовых, идей у нас ушла бы неделя на написание такого же текста.

ChatGPT стоит воспринимать как напарника-пройдоху. Он может сказать что-то не то, обладает странностями, но он неутомим.

Что опасно в использовании ИИ

Наиболее опасна не сама технология, а мифы вокруг нее:

о «высшем знании»,

объективности суждений,

непогрешимости ИИ.

Конечно, это все ерунда: ИИ может ошибаться, высказывать свои мнения, и даже в агрессивной форме, ведь он обучается на том, что создали люди.

Кстати, больше доверять ChatGPT склонны как раз менее опытные специалисты. А опытные — сомневаются и перепроверяют.

Как мне в личном разговоре сказал Даниэль Канеман, автор книги «Думай медленно, решай быстро»: «Больше всего при развитии ИИ будут беситься люди, которые обожествляют машину. Они будут видеть, как божество ошибается, и будут его свергать».

И, конечно, ИИ не придумывался как «убийца профессий»: задача и мечта любого разработчика — сделать то, что человек не может.

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«Машина. Платформа. Топла» — Эндрю Макафи и Эрик Бринолфссон.

— Эндрю Макафи и Эрик Бринолфссон. «Неизбежно» — Кевин Келли.

Фото: пресс-служба Иннополиса

Фото на обложке: пресс-служба Иннополиса