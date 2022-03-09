Сам себе кассир: что дает ритейлу и покупателям тренд на self-shopping

RB.RU расспросил IXR , ведущего разработчика и интегратора в сфере селф-шоппинга, как самостоятельность помогает развиваться ритейлу и что это дает потребителям.

В России первые попытки подключить кассы самообслуживания пришлись на начало века, но из-за сложного интерфейса покупатели не спешили ими пользоваться. Сейчас же технологии стали более гибкими, пользовательский опыт — более комфортным, и для ритейлеров открылось пространство для экспериментов.

На деле первая в истории self-checkout система появилась около двух тысяч лет назад, когда греческий изобретатель автоматизировал оплату за омовение рук. Он сконструировал кувшин, в который бросали монеты: падая, они надавливали на рычаг, и запускался механизм подачи воды. В начале 19 века появились вендинговые автоматы, а автоматические кассы набрали популярность в конце девяностых.

Умные тележки, смарт-весы, интерактивные помощники — жителей крупных городов уже не удивить self-checkout Технологии комплексного самообслуживания, с помощью которых покупатель самостоятельно сканирует, взвешивает и оплачивает товары атрибутами, хотя они закрепились в российском ритейле лишь несколько лет назад.

Чем известен IXR

IXR разрабатывает, производит и интегрирует железо и софт для автоматизации ритейла всех масштабов — от автозаправок до гипермаркетов. Компанию основали в 2020 году выходцы из индустрии ритейла, а уже в 2021 году их решения заняли более 70% отечественного рынка касс самообслуживания.

IXR базируется в Нидерландах и поставляет свои решения в Россию, Южную Америку, страны Евросоюза и СНГ. На сегодня более 14 тыс. комплексных решений компании подключены в примерно 3,5 тыс. российских и зарубежных торговых точках.

Зачем ритейлерам самостоятельные покупатели

Любой бизнес стремится к оптимизации. Автоматизация процесса выбора и покупки товаров служит этому напрямую, но это не единственный плюс от перехода на self-checkout: чтобы оставаться конкурентоспособными, ритейлерам не менее важно обеспечить современную ИТ-коммуникацию с клиентами.

Разберемся подробнее. Формат самообслуживания по сравнению с продажами через прилавок дает следующие преимущества:

Рост трафика до 10%. Рост товарооборота 1,5-2%. Эти цифры обусловлены импульсивными покупками и притоком дополнительного трафика. Экономия на штате и человеческом факторе. Нужно меньше кассиров, а значит, снижаются затраты на ФОТ, страховки и повышение квалификации персонала. Кроме того, нейтрализуются чисто «человеческие» промахи — вроде ошибочно сформированных чеков и нейтрализуются риски хищений. Перераспределение места. Так, вместо одной традиционной кассы с лентой в магазине поместятся от двух до четырех касс самообслуживания (КСО), или же останется больше места для товара и рекламы. Увеличение пропускной способности. КСО гибче классических касс: в пиковые часы легко запустить больше аппаратов, а в моменты спада освободившийся персонал можно направить на другие задачи. Повышение лояльности клиентов. Многие клиенты уже требуют от ритейлеров дать им больше самостоятельности. Чем выше проходимость торговой точки, тем эффективнее будут механики селф-шоппинга.

Самостоятельность осилит не каждый

Получается, при подключении к сервисам самообслуживания есть минимальные требования к торговой точке? Как объясняет Михаил Кучеренков, технический директор IXR, один из главных показателей при решении внедрения систем самообслуживания — это трафик. Если на точке, вне зависимости от ее площади, регулярно образуется очередь, это повод задуматься о системах самообслуживания.

«Возьмем продуктовый магазин в пригороде Москвы, расположенный рядом с остановкой электрички. Большую часть дня поток клиентов в нем не вызывает проблем, но когда вечером приезжает поезд из столицы, начинаются очереди. В таких ситуациях кассы самообслуживания помогают разгрузить кассиров и повысить проходимость точки — увеличивать количество персонала ради одного-двух часов было бы просто невыгодно».

Но просто поставить терминалы недостаточно — под них придется перепланировать линии входа и выхода, выделить консультантов, которые на первых порах будут помогать покупателям «подружиться» с непривычной техникой.

Кстати, о цене. Self-checkout-оборудование нельзя назвать дешевым — средняя КСО обойдется в $8-12 тыс., то есть будет окупаться от двух до пяти лет. Но с появлением отечественных аналогов порог входа значительно снизился: к примеру, одна стандартная касса IXR обойдется в четыре раза дешевле зарубежных аналогов, а стоимость эксплуатации — в пять.

«Важнейший аспект при выборе оборудования для самообслуживания — это ПО, — отмечает Михаил. — Сегодня на рынке есть ритейлеры, которые работают на собственном софте. Им значительно проще интегрировать новые функции. Другое дело — те, кто работает на стороннем ПО.

Когда перед ними встает необходимость установки систем самообслуживания, выбор приходится делать исходя из вопроса совместимости нового оборудования со старым софтом. Что очень сложно, если ПО серьезно устарело или имеет ограниченный функционал. Поэтому все чаще ритейлеры смотрят в сторону открытых ПО: оно обеспечивает лучшую совместимость и позволяет интегрировать разные решения по необходимости».

Не кассами едиными

Сценариев самообслуживания немало — можно совмещать или разделять сканирование и оплату, прибегать к участию кассиров или нет, комбинировать мобильные или стационарные сканеры и так далее.

И хотя автокассы и селфсканы остаются самыми востребованными решениями в отрасли самообслуживания, спектр устройств намного шире: так, среди технологий IXR есть и информационные планшеты-«сомелье», а также умные весы. Другие решения помогают оптимизировать все этапы работы ритейла — от логистики до поведения персонала в зале.

Есть отдельное решение для особой головной боли ритейлеров: распознавания штрих-кодов товаров, набросанных в лотке, стоящих на полке вперемешку и так далее. С этим справляется софт с компьютерным зрением и искусственным интеллектом — помогает терминалам определять предметы без участия человека. Со временем такие приложения можно будет устанавливать на смартфоны — так, как это предложили делать своим покупателям немецкий Kaufland и американский Walmart.

Подружить потребителей и инновации

Сегодня половина посетителей магазинов используют системы самообслуживания «практически все время», а 60% стали чаще использовать их, чем в прошлом году — об этом говорится в свежем исследовании PYMNTS.

Все потому, что self-checkout выгоден не только для ритейлеров, но и для конечных пользователей. Так, даже базовый набор устройств для самообслуживания позволяет потребителям:

экономить время. Опросы SOTI показывают, что около 75% посетителей супермаркетов предпочтут пользоваться автоматизированными решениями, чтобы не тратить время — особенно это касается молодых поколений;

не бояться обвеса или обсчета. Конечно, в современных гипермаркетах системы безопасности на высоком уровне, но многим людям все еще важно самостоятельно убедиться, что в чеке все верно;

чувствовать себя комфортнее. За последние два года важность личного пространства вышла на новый уровень — не говоря уже о том, что далеко не каждому хочется, чтобы его набор покупок разглядывала вся очередь, кассир и охранник.

«Разные люди покупают по-разному. Есть те, кто заходит в магазин каждый день и берет немного. Есть те, кто приезжает закупиться на неделю. Одни хотят долго ходить по залу, другие — чтобы им помогал консультант. Сегодня мы знаем, что нет одного универсального решения, которое привлекло бы всех этих людей. Но системы самообслуживания позволяют сделать посещение магазина комфортным для всех, а также привлечь тех, кто раньше сделал бы выбор в сторону другого ритейлера или формата покупки», — объясняет Михаил Кучеренков.

Тем не менее ритейлеру нужно помогать своим покупателям адаптироваться к диджиталу. Как это сделать?

Во-первых, устанавливать системы самообслуживания там, где они уместны — ориентироваться тут можно, прежде всего, на количество безналичных платежей в том регионе, где вы работаете. Во-вторых, ставить кассы так, чтобы посетители не только заметили их, но и увидели, как они работают. А специально обученный персонал сможет продемонстрировать, как именно работают непривычные устройства и ответить на все вопросы. В-третьих, интерфейс должен быть удобным и понятным для пользователя.

Итак, спрос российского ритейла (и покупателей) на системы self-shopping будет только расти. Как свидетельствует отчет Mordor Intelligence, индустрия будет расти на 16,5% в год и к 2026 году достигнет $68 млрд. Распространению нового формата способствуют изменения в покупательском поведении и снижение цен на self-checkout системы. Огромную роль сыграла и пандемия: для сравнения, в 2020 году кассы самообслуживания покупали на 97% чаще, чем в 2019, по данным исследований Global EPOS и Self-Checkout.

Но при этом в ближайшие годы лидировать будут не полностью автоматизированные торговые точки вроде Amazon Go или «Пятерочка #налету», а магазины-гибриды, где человеческие ресурсы будут удачно дополнены технологиями — ведь последние еще не совершенны, а люди даже в эпоху дистанцирования продолжают тянутся к людям.

Фото на обложке и в тексте: предоставлены IXR