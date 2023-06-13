От неинвазивного глюкометра до платформы «Умный город»: что резиденты «Сколково» представят на ПМЭФ 2023

14 июня в Петербурге стартует ежегодный международный экономический форум. По традиции в нем примут участие резиденты Фонда «Сколково». В этом году они представят инновационные медицинские решения с использованием VR и нейротехнологий, решения для умного города, системы реабилитации, технологии выращивания органической зелени, зарядки электромобилей и многое другое. Всего от «Сколково» выступят 20 компаний. Лично познакомиться с командами можно будет до 17 июня. В материале рассказали, почему их разработки заслуживают внимания.

Решения резидентов «Сколково» представлены сразу на трех стендах. На стенде «Здоровое общество» располагаются технологические проекты в сфере медицины и фудтеха.

Разработчик медицинских симуляторов на основе XR-технологий MedVR представляет два продукта, которые сейчас активно продвигаются на отечественном и зарубежных рынках. «Первый продукт — XR-Clinic, виртуальный симуляционный комплекс для формирования навыков клинического мышления. Также мы показываем нашу новую разработку XR-body — симулятор пальпации живота на основе XR-технологий. Аналогов пока нет ни на отечественном, ни на международном рынке. Мы использовали для создания симулятора реальный манекен и успешно интегрировали его в виртуальную среду. Благодаря нашей технологии обучающийся полностью погружен в симуляционный процесс, манекен обеспечивает тактильную связь в VR и максимально реалистичный образовательный процесс», — рассказал генеральный директор компании MedVR Евгений Костюшов.

Компания «МИП Гринбар» представляет автоматизированную установку для промышленного выращивания органической зелени, микрозелени, овощей и ягод. Технология выращивания основана на полностью органическом подходе — биопонике.

Биоразлагаемые контейнеры для напитков и продуктов питания, в том числе съедобные стаканчики для горячих и холодных напитков и супов, покажет компания «Дринк энд Ит».

Компания «Брейнстарт» разрабатывает аппаратно-программный комплекс iNeurofeedback для лечения депрессии, улучшения спортивных результатов, реабилитации после инсульта и терапии синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Решение основано на технологии мгновенной нейрообратной связи.

«На форуме мы представляем инновационную разработку — программное обеспечение для проведения тренингов биологической обратной связи (БОС) на основе ЭЭГ с минимальной задержкой предъявления обратной связи. Сам по себе метод БОС используется достаточно давно в том числе в клинической практике, однако до нас никто не ставил вопрос о важности минимизации времени задержки и, как следствие, не занимался разработками в данном направлении. На форуме мы предоставим демонстрационную версию нейрофидбэк-системы и дадим возможность желающим самим почувствовать важность своевременного предъявления сигнала обратной связи», — рассказала Мария Володина, генеральный директор «Брейнстарт».

Компания «Сенсомед» привезла на ПМЭФ реабилитационную перчатку SensoRehab для восстановления тонкой моторики кисти после различных травм и неврологических заболеваний. По словам разработчиков, при реабилитации используются методы геймификации, точное отслеживание руки и пальцев, биологическая обратная связь, искусственный интеллект и телемедицина. Устройство активно используется ведущими профильными учреждениями России для реабилитации и проведения собственных исследований. Помимо этого на форуме компания впервые покажет реабилитационную манжету для восстановления крупной моторики. «Мы производим современное и эффективное реабилитационное оборудование, некоторые разработки не имеют аналогов в России», — подчеркнул директор компании «Сенсомед» Артем Бадюков.

Производитель медицинских систем для реабилитации и биомеханической диагностики компания «Хабилект» покажет на форуме одноименный реабилитационный комплекс. «”Хабилект” — мультифункциональная медицинская система на базе высокоточных бесконтактных сенсоров для диагностики и физической реабилитации пациентов. Мы объединили знания врачей ведущих медицинских учреждений и наши умения как инженеров в их практической реализации и разработали комплекс “Хабилект”. Мы уверены, что наши системы помогут сделать медицину точной наукой и откроют новое поколение медицинских устройств на основе последних технологий и ИТ», — отметил генеральный директор компании Алексей Козлов.

Также на стенде «Здоровое общество» будут представлены цифровые помощники:

неинвазивный глюкометр на основе бескровного и безболезненного измерения излучения в оптической области спектра поглощения глюкозы. Разработчик — компания «Брейнбит»;

персональное автоматизированное устройство для самостоятельного выполнения внутримышечных и подкожных инъекций вне больниц и поликлиник от компании «Комарик»;

«КардиоМаркер» — персональный мобильный комплекс для удаленного мониторинга дисфункций сердечнососудистой системы человека (компания «Ритмер»);

отечественный тонометр с функцией дистанционной передачи данных от SberHealth;

аппаратно-программный комплекс от НП ИВЦ, который позволяет врачу удаленно в реальном времени контролировать состояние пациента во время лечения и управлять приемом лекарств на основании доверенных медицинских данных.

На стенде «Территория инноваций» участники форума смогут ознакомиться с пятью проектами.

Компания ЛИИС представит свои IT-продукты: систему бронирования рабочих мест и ресурсов офиса Simple Office и электронного генподрядчика Simple Solution. Как передовой системный интегратор ЛИИС предлагает комплексные решения для автоматизации бизнес-процессов: разрабатывает сервисы и мобильные приложения, интегрирует инженерные системы с 2006 года.

Simple Office — IT-решение, которое позволяет эффективно использовать гибкий график работы, «подписываться» на сотрудников, оптимизировать расходы на содержание офисных помещений и отследить загрузку рабочих мест. Приложение Simple Solution помогает оптимизировать рабочий процесс в сфере строительства и ведения электронного документооборота. Решение уже используют более 60 компаний, среди них — Pridex, «Ланит», «Айтеко» и структуры «Газпрома».

«Сложные индивидуальные решения мы дробим на много маленьких однотипных решений и строим из этого систему. Поэтому мы прежде всего самостоятельно тестируем любую гипотезу и любой продукт. Наши преимущества — собственное ПО, автоматизация и диспетчеризация крупных объектов, создание умного ЖК, использование технологий, которые оптимизируют расход ресурсов», — отметил Вадим Заяц, генеральный директор и сооснователь компании ЛИИС.

Программно-аппаратную платформу «Умный город» представит компания «Большая тройка». Решение представляет собой интегрированный комплекс информационных систем с опорой на аппаратное обеспечение, который обслуживает различные отрасли ЖКХ. Единая система контроля и оперативного управления позволяет обслуживать интересы всех участников процесса, включая коммерческие и государственные организации и конечных пользователей.

«Семь лет все усилия сотрудников компании “Большая Тройка” сосредоточены на создании продуктов во благо экологии, населения и государства. Мы копили знания, собирали опыт годами, разбираясь в мельчайших деталях процессов обращения с отходами во всей нашей огромной стране», — рассказал Артем Седов, генеральный директор IT-компании «Большая Тройка».

«Стеор-НСБ» (Sitronics Group) представит первую отечественную систему управления движением судов (СУДС). Она позволяет контролировать выполнение общих правил плавания и стоянки судов в морских портах в режиме реального времени. Это современный инструментарий для эффективного управления судоходством в портах и на подходах к ним, а также снижения рисков от возможных негативных последствий судоходства за счет недопущения возникновения нештатных ситуаций.

«Разработанная нами СУДС прошла сертификационные испытания, внесена в Единый реестр российского ПО и помогает решать задачу достижения технологического суверенитета страны. СУДС является базовым элементом для цифровизации грузопотока и цифровой трансформации морской отрасли. Наше решение имеет ряд технологических инноваций, позволяющих успешно конкурировать как на российском, так и на зарубежных рынках», — сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Также участники смогут ознакомиться с устройством защиты от искрения от компании «Эколайт». Запатентованный алгоритм позволяет безошибочно обнаружить искрение в цепи и отключить ее, предупреждая возможное возникновение пожара.

Специально для ПМЭФ ​резидент «Сколково» компания F2 innovations напечатала на 3D-принтере кресла. Они изготовлены из материала PETg на первом крупногабаритном российском 3D-принтере F2 Gigantry в сотрудничестве с МГТУ им. Н. Э. Баумана. «Мы рады представить на ПМЭФ технологию, которая изменит подход промышленности к аддитивным технологиям и созданию полимерных деталей, например, оснастки. Она снижает сроки и стоимость производства оборудования и деталей в различных отраслях. Кроме того, F2 Gigantry на 90% состоит из российских комплектующих», — подчеркнул Евгений Матвеев, генеральный директор компании F2 innovations.

На стенде ВЭБ.РФ посетители форума смогут познакомиться с решениями компаний «Моторика» и «Бери заряд!».

«Бери Заряд!» — это первый и крупнейший в России сервис для аренды зарядных устройств мобильных гаджетов. Станции размещены более чем в 90 городах России и трех странах, услугами сервиса пользуются более 2,5 млн человек.

«Мы разработали и создали первый прототип всепогодного уличного оборудования, не имеющий аналогов в мире. Запустились в нескольких странах СНГ и планируем развивать международное направление — Кипр, Дубай, Израиль. Также мы реализовали принципиально новую логику использования сервиса в приложении через оформление подписки. Пользователь может приобрести тариф "Подписка", в котором определенное количество аренд нужно потратить за определенный промежуток времени», — рассказал Кирилл Кулаков, СЕО и основатель сервиса «Бери Заряд!».

Помимо этого участники ПМЭФ могут протестировать функциональные протезы и системы реабилитации от компании «Моторика». Разработчики представят интерактивные образцы инвазивного и неинвазивного очувствления протезов на основе температурной, вибрационной и электростимуляционной обратной связи. Испытать их смогут все желающие.

Фото на обложке: Dmitrii Iakimov / Shutterstock

Фото в тексте: предоставлены пресс-службой Фонда «Сколково»

Реклама