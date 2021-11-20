Более 1 млн россиян стали в этом году самозанятыми

За последний год в России более 1 млн человек оформили самозанятость. Многие россияне перешли на этот налоговый режим после закрытия компаний или со статуса индивидуального предпринимателя.

В России за год появились более чем 1 млн новых самозанятых граждан, всего же этот налоговый режим используют уже 3,3 млн человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Опоры России» Александра Калинина.

По данным Калинина, в стране примерно за это же время закрылись 200 тыс. компаний и ИП.

Из-за экономического кризиса, во многом связанного с пандемией коронавируса, 700 тыс. россиян по тем или иным причинам лишились работы. Многие из них перешли на самозанятость.

Самозанятость появилась в России в 2019 году — о плюсах и минусах этого налогового режима мы уже рассказывали в нашем материале.

Этот режим становится все популярнее, особенно в пандемию: в октябре появилась информация, что доходы самозанятых граждан достигли 600 млрд рублей.

Для некоторых категорий самозанятых граждан даже предлагается ввести социальный пакет, а также создать для них единый пенсионный фонд.

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Фото: Sharomka/Shutterstock