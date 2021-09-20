Агрегаторам предложили обеспечить самозанятых минимальным пакетом соцгарантий

Рост занятости через онлайн-платформы требует пересмотра подхода к регулированию трудовых отношений, говорится в исследовании Финансового университета. В нем отмечается, что действующая система не способна обеспечить социальные гарантии самозанятым, а перевод таких работников в штат негативно повлияет на рентабельность платформ.

Традиционные подходы к регулированию трудовых отношений становятся неэффективными на фоне роста платформенной занятости и требуют доработки, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства Финансового университета при правительстве.

Цифровые платформы (агрегаторы и онлайн-сервисы) выступают посредниками между потребителями и работниками (таксистами, курьерами, репетиторами и т.д.). При этом формально платформа не выступает в качестве работодателя.

В исследовании указывается, что занятые на платформах не могут быть причислены к категории наемных работников, так как они более самостоятельны в выборе места работы, графика, количества исполненных задач или заказов.

При этом они не могут выступать как независимые подрядчики, поскольку зависят от условий работы платформы (от ее процента и суммы заказа). Сейчас многие граждане, работающие в рамках цифровых платформ, регистрируются как самозанятые. Однако самозанятость — это лишь отдельный налоговый режим, который не является полноценной формой трудовых отношений.

Как считают авторы доклада, наиболее перспективна в этой сфере модель устойчивого партнерства или «зависимых подрядчиков» — она станет промежуточной формой трудовых отношений между официальным трудоустройством по найму и фрилансом.

Концепция устойчивого партнерства подразумевает, что работники цифровых платформ формально остаются самозанятыми, но могут рассчитывать на получение социальных гарантий со стороны работодателя. В частности, предлагается ввести:

минимальный размера оплаты труда;

оплачиваемый отпуск, в том числе по уходу за детьми;

оплату сверхурочной работы;

пенсионные отчисления.

При этом речь идет не о полном пакете соцгарантий (как в случае с наемным работником), а лишь о минимальном. Такой пакет может отличаться в зависимости от регионального законодательства, что позволит платформам снизить издержки.

Однако перевод работников в категорию «зависимых подрядчиков» останется существенно выгоднее перевода в штат с оплатой полного соцпакета.

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