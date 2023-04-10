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Площадка Мосбиржи для внебиржевой торговли акциями без листинга, нехватка складов в СНГ: главное 10 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Мосбиржа запустила платформу по внебиржевой торговле акциями без листинга, параллельный импорт в РФ привел к нехватке складов в СНГ, Microsoft прекратила гарантийное обслуживание всех игровых консолей Xbox в России и другие события 10 апреля.

Площадка Мосбиржи для внебиржевой торговли акциями без листинга, нехватка складов в СНГ: главное 10 апреля

Финансы

  • Мосбиржа с 10 апреля запустила платформу по внебиржевой торговле акциями без листинга. Пока на ней будут бумаги семи российских компаний.

Бизнес

  • Число курьерских служб доставки в России за год выросло на 14% — до 6,9 тыс. компаний. Лидером по количеству стала Москва, пишут РИА Новости.
  • Параллельный импорт в РФ привел к нехватке складов в СНГ. Спрос на такие площади со стороны российских логистов и ритейлеров вырос вдвое, выяснил «Коммерсантъ».
  • По данным «Ъ», снижение спроса на мебель в РФ, остановка фабрик IKEA и закрытие для российских производителей многих экспортных рынков привели к уменьшению ее выпуска в стране в первые месяцы года почти на 10%.

Технологии и сервисы

  • Минпромторг после 1 апреля из-за введения бальной системы вдвое сократил список электроники российских производителей.
  • Microsoft прекратила гарантийное обслуживание всех игровых консолей Xbox в России. С проблемой столкнулись и те пользователи, которые приобретали изделие официально и с гарантией от производителя, сообщили «Известия».

Транспорт

  • Авиаперевозчики обратились в Минтранс с просьбой предоставить новые меры господдержки, узнал «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Black Salmon / Shutterstock

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