Площадка Мосбиржи для внебиржевой торговли акциями без листинга, нехватка складов в СНГ: главное 10 апреля

Карина Пардаева
Мосбиржа запустила платформу по внебиржевой торговле акциями без листинга, параллельный импорт в РФ привел к нехватке складов в СНГ, Microsoft прекратила гарантийное обслуживание всех игровых консолей Xbox в России и другие события 10 апреля.
Площадка Мосбиржи для внебиржевой торговли акциями без листинга, нехватка складов в СНГ: главное 10 апреляКарина Пардаева
Финансы
- Мосбиржа с 10 апреля запустила платформу по внебиржевой торговле акциями без листинга. Пока на ней будут бумаги семи российских компаний.
Бизнес
- Число курьерских служб доставки в России за год выросло на 14% — до 6,9 тыс. компаний. Лидером по количеству стала Москва, пишут РИА Новости.
- Параллельный импорт в РФ привел к нехватке складов в СНГ. Спрос на такие площади со стороны российских логистов и ритейлеров вырос вдвое, выяснил «Коммерсантъ».
- По данным «Ъ», снижение спроса на мебель в РФ, остановка фабрик IKEA и закрытие для российских производителей многих экспортных рынков привели к уменьшению ее выпуска в стране в первые месяцы года почти на 10%.
Технологии и сервисы
- Минпромторг после 1 апреля из-за введения бальной системы вдвое сократил список электроники российских производителей.
- Microsoft прекратила гарантийное обслуживание всех игровых консолей Xbox в России. С проблемой столкнулись и те пользователи, которые приобретали изделие официально и с гарантией от производителя, сообщили «Известия».
Транспорт
- Авиаперевозчики обратились в Минтранс с просьбой предоставить новые меры господдержки, узнал «Коммерсантъ».
Фото на обложке: Black Salmon /
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