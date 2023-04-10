Мосбиржа запустила платформу по внебиржевой торговле акциями без листинга, параллельный импорт в РФ привел к нехватке складов в СНГ, Microsoft прекратила гарантийное обслуживание всех игровых консолей Xbox в России и другие события 10 апреля.

Площадка Мосбиржи для внебиржевой торговли акциями без листинга, нехватка складов в СНГ: главное 10 апреля