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На «Госуслугах» снова можно удалить учетную запись, прогноз курса валют на май: главное 11 апреля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Takeda может продать свой завод в Ярославле, на портале «Госуслуги» снова доступна функция удаления учетной записи пользователя, Минпромторг готовится ввести балльную систему оценки автоэлектроники для признания ее российской продукцией и другие события 11 апреля.

На «Госуслугах» снова можно удалить учетную запись, прогноз курса валют на май: главное 11 апреля

Финансы

  • Стоимость биткойна превысила $30 тыс. впервые с июня 2022 года. За день криптовалюта подорожала примерно на 7%, следует из данных CoinMarketCap. 
  • Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов не исключил, что в мае курс составит 83 рубля за доллар. По словам финансиста, тренд на ослабление, скорее всего, продолжится.

Бизнес

  • Японская фармацевтическая компания Takeda может продать свой завод в Ярославле. В российском офисе Takeda назвали информацию «рыночным слухом», отказавшись от комментариев, узнал «Коммерсантъ».

Технологии и сервисы

  • На портале «Госуслуги» снова доступна функция удаления учетной записи пользователя. Сделать это можно на сайте или через мобильное приложение, сообщили РИА Новости.
  • Российские мобильные операторы улучшают условия роуминга в странах Восточной Африки, в том числе в тех, где ранее их абонентам не было доступно даже подключение к интернету, пишет «Коммерсантъ».
  • Минпромторг готовится ввести балльную систему оценки автоэлектроники для признания ее российской продукцией. Такой статус дает производителям приоритет на госзакупках и доступ к другим льготам, пишет РБК.

Транспорт

  • Как выяснил «Ъ», служба ЦБ по защите прав потребителей рекомендовала авиакомпаниям отключить на своих сайтах автоматическое согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета. Сейчас автоматическое согласие предусмотрено почти у всех перевозчиков, стоимость полисов составляет 300–600 рублей.

Фото на обложке: Jay Yuan / Shutterstock

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