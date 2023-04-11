На «Госуслугах» снова можно удалить учетную запись, прогноз курса валют на май: главное 11 апреля

Takeda может продать свой завод в Ярославле, на портале «Госуслуги» снова доступна функция удаления учетной записи пользователя, Минпромторг готовится ввести балльную систему оценки автоэлектроники для признания ее российской продукцией и другие события 11 апреля.
Финансы
- Стоимость биткойна превысила $30 тыс. впервые с июня 2022 года. За день криптовалюта подорожала примерно на 7%, следует из данных CoinMarketCap.
- Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов не исключил, что в мае курс составит 83 рубля за доллар. По словам финансиста, тренд на ослабление, скорее всего, продолжится.
Бизнес
- Японская фармацевтическая компания Takeda может продать свой завод в Ярославле. В российском офисе Takeda назвали информацию «рыночным слухом», отказавшись от комментариев, узнал «Коммерсантъ».
Технологии и сервисы
- На портале «Госуслуги» снова доступна функция удаления учетной записи пользователя. Сделать это можно на сайте или через мобильное приложение, сообщили РИА Новости.
- Российские мобильные операторы улучшают условия роуминга в странах Восточной Африки, в том числе в тех, где ранее их абонентам не было доступно даже подключение к интернету, пишет «Коммерсантъ».
- Минпромторг готовится ввести балльную систему оценки автоэлектроники для признания ее российской продукцией. Такой статус дает производителям приоритет на госзакупках и доступ к другим льготам, пишет РБК.
Транспорт
- Как выяснил «Ъ», служба ЦБ по защите прав потребителей рекомендовала авиакомпаниям отключить на своих сайтах автоматическое согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета. Сейчас автоматическое согласие предусмотрено почти у всех перевозчиков, стоимость полисов составляет 300–600 рублей.
Фото на обложке: Jay Yuan /
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