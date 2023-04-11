Takeda может продать свой завод в Ярославле, на портале «Госуслуги» снова доступна функция удаления учетной записи пользователя, Минпромторг готовится ввести балльную систему оценки автоэлектроники для признания ее российской продукцией и другие события 11 апреля.

На «Госуслугах» снова можно удалить учетную запись, прогноз курса валют на май: главное 11 апреля