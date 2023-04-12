Серийное производство «Москвича 6», возвращение «Абсолюта»: главное к утру 12 апреля

Карина Пардаева
В Россию вновь начнут поставлять водку «Абсолют», рынок дата-центров растет со стоимостью оборудования для них, серийное производство «Москвича 6» запланировано на лето этого года и другие новости.
Серийное производство «Москвича 6», возвращение «Абсолюта»: главное к утру 12 апреляКарина Пардаева
Финансы
- В марте банки выдали кредиты на 1,34 трлн рублей. Рост показали все сегменты: ипотека, автокредитование, POS-кредитование и кредиты наличными.
Бизнес
- С начала 2023 года оборудование для майнинга подорожало на 15-20%, а в некоторых случаях и до 30%. К началу второго квартала средняя цена на вычислительные машины ASIC выросла до $1,5–2 тыс.
- Сервис аренды электротранспорта последней мили для курьеров Whizz привлек $3,4 млн в посевном раунде от s16vc, TMT Investments, Joint Journey.
- В Россию вновь начнут поставлять водку «Абсолют». Одноименный шведский производитель водки и владеющий им французский концерн Pernod Ricard заявили, что возобновят экспорт алкоголя в РФ, сообщил РБК.
- Рынок дата-центров растет со стоимостью оборудования для них: в 2023 году число стойко-мест вырастет на 7,4%, до 62,6 тыс., узнал «Коммерсантъ».
Транспорт
- Серийное производство «Москвича 6» запланировано на лето этого года. Старт продаж ожидается в сентябре, пишут РИА Новости.
Фото на обложке: GaudiLab /
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