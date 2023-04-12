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Серийное производство «Москвича 6», возвращение «Абсолюта»: главное к утру 12 апреля

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Команда RB
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Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

В Россию вновь начнут поставлять водку «Абсолют», рынок дата-центров растет со стоимостью оборудования для них, серийное производство «Москвича 6» запланировано на лето этого года и другие новости.

Серийное производство «Москвича 6», возвращение «Абсолюта»: главное к утру 12 апреля

Финансы

  • В марте банки выдали кредиты на 1,34 трлн рублей. Рост показали все сегменты: ипотека,  автокредитование, POS-кредитование и кредиты наличными.

Бизнес

  • С начала 2023 года оборудование для майнинга подорожало на 15-20%, а в некоторых случаях и до 30%. К началу второго квартала средняя цена на вычислительные машины ASIC выросла до $1,5–2 тыс.
  • Сервис аренды электротранспорта последней мили для курьеров Whizz привлек $3,4 млн в посевном раунде от s16vc, TMT Investments, Joint Journey.
  • В Россию вновь начнут поставлять водку «Абсолют». Одноименный шведский производитель водки и владеющий им французский концерн Pernod Ricard заявили, что возобновят экспорт алкоголя в РФ, сообщил РБК.
  • Рынок дата-центров растет со стоимостью оборудования для них: в 2023 году число стойко-мест вырастет на 7,4%, до 62,6 тыс., узнал «Коммерсантъ».

Транспорт

  • Серийное производство «Москвича 6» запланировано на лето этого года. Старт продаж ожидается в сентябре, пишут РИА Новости.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

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