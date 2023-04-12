В Россию вновь начнут поставлять водку «Абсолют», рынок дата-центров растет со стоимостью оборудования для них, серийное производство «Москвича 6» запланировано на лето этого года и другие новости.

Серийное производство «Москвича 6», возвращение «Абсолюта»: главное к утру 12 апреля