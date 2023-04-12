В марте банки РФ выдали физлицам кредиты на 1,34 трлн рублей

В 2022 году объем выдачи потребкредитов упал на 27%, но уже этой весной в секторе наметилось оживление: в марте банки выдали кредиты на 1,34 трлн рублей. Рост показали все сегменты: ипотека, автокредитование, POS-кредитование и кредиты наличными. При этом во многих сегментах годовой прирост оказался трехзначным.

Самым популярным сейчас кредитом является нецелевой кредит наличными. Чаще всего взайиы берут для рефинансирования ранее взятых кредитов, сообщили «Известия».

На динамику розничного кредитования повлиял эффект низкой базы, в марте 2022 года кредитование фактически остановилось из-за непомерных процентных ставок, устанавливаемых банками на фоне роста ключевой ставки.

К тому же, россияне адаптировались к новым экономическим условиям, а инфляция, по словам экспертов, замедлилась. Вдобавок выросла и потребительская активность.

В марте объем потенциально проблемных кредитов в России оценивался примерно в 700 млрд рублей. Это 6% капитала всего отечественного банковского сектора на начало 2023 года. О причине такого роста может говорить разница между созданными резервами по МСФО и РСБУ.

В 2022 году объем просроченных потребкредитов в РФ увеличился на 0,3% с сентября по октябрь и составил рекордные 631,1 млрд рублей.

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