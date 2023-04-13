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Банки Швейцарии ужесточат контроль за счетами россиян, платформы проверят на добросовестность: главное 13 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Совет при ФАС озаботился добросовестностью онлайн-сервисов, неквалифицированным инвесторам может стать доступно больше выпусков облигаций без тестирования, продажи устройств для «умного» дома выросли в разы и другие события 13 апреля.

Банки Швейцарии ужесточат контроль за счетами россиян, платформы проверят на добросовестность: главное 13 апреля

Финансы

  • Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о том, что могут закрыть их счета, если они продолжат платить налоги в России, выяснил РБК. 
  • Неквалифицированным инвесторам может стать доступно больше выпусков облигаций без тестирования. ЦБ планирует обсудить идею с профучастниками.

Бизнес

  • Экспертный совет при ФАС по развитию конкуренции в области IT проверит практики Wildberries, Avito, ЦИАНа, «Яндекс.Такси» на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков, узнал «Коммерсантъ».
  • В январе-марте 2023 года в России продажи устройств для «умного» дома выросли в разы. При этом средний чек на такие гаджеты составил примерно 1,4 тыс.
  • Apple официально отказалась от вольфрама, тантала и золота из РФ, южнокорейская Samsung продолжает использовать российские металлы, несмотря на отказ поставлять в страну электронику, сообщил «Ъ».

Технологии и сервисы

  • Google возобновила принятие отзывов на локации в России. После начала спецоперации компания перестала публиковать новую информацию в сервисе «Отзывы» на «Google Картах» – они не проходили модерацию.
  • Число утечек в мире в 2022 году выросло в 3,5 раза. Хакеры стали действовать активнее, умнее и географически масштабнее, сообщили в InfoWatch.
  •  В России создали первую отечественную базовую станцию 5G, узнал ТАСС.
  • Музыкальный стриминговый сервис «Звук» обновил приложение: теперь в нем есть три главных раздела — «Эфир», «Обзор» и «Коллекция». Также приложение теперь будет более активно подстраиваться под пользователя с помощью ИИ, пишет «Коммерсантъ».

Фото на обложке: SZ Photos / Shutterstock

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