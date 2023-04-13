Совет при ФАС озаботился добросовестностью онлайн-сервисов, неквалифицированным инвесторам может стать доступно больше выпусков облигаций без тестирования, продажи устройств для «умного» дома выросли в разы и другие события 13 апреля.

Банки Швейцарии ужесточат контроль за счетами россиян, платформы проверят на добросовестность: главное 13 апреля