Zoom и Tesla вошли в 100 самых дорогих брендов мира

Interbrand Corp представило рейтинг самых дорогих брендов за 2020 год. Tesla вернулась в список после двухлетнего перерыва, а Zoom впервые включили в топ-100 лидирующих торговых марок.

В сравнении с прошлым годом пятерка мировых лидеров изменилась. Amazon поднялся на одну строчку до второго места, Microsoft перескочил с пятого места на третье. Google, наоборот, сдал позиции и со второго места опустился на четвертое. На пятом месте разместился бренд южнокорейской Samsung Electronics. Абсолютный лидер остался прежним, как и в прошлом году наилучший рост стоимости показал бренд Apple. При составлении рейтинга учитывалось изменение стоимости торговой марки за год.

Десять самых дорогих брендов в 2020 году:

Apple — $323 млн (+38%); Amazon — $200,6 млн (+60%); Microsoft — $166 млн (+53%); Google — $165,4 млн (-1%); Samsung — $62,3 млн (+2%); Coca-Cola — $64,4 млн (+9%); Toyota — $51,5 млн (-8%); Mercedes-Benz — $49 млн (-3%); McDonald's — $42,8 млн (-6%) 10.Disney — $40,7 млн (-8%).

Американская компания Zoom, предоставляющая услуги видеоконференцсвязи и онлайн-чата через облачную платформу, замыкает рейтинг. Стоимость этого бренда из Калифорнии оценивается в $4,4 млн.

Бренд производителя электромобилей Tesla последний раз был в рейтинге в 2017 году. После перерыва аналитики Interbrand Corp поставили эту американскую торговую марку стоимостью $12,7 млн на 40 место.

Удивительно, но Facebook, несмотря на отрицательную динамику стоимости бренда (-12%), поднялся в рейтинге на одну позицию и расположился на 13 строчке с ценником $35,2 млн. Впервые в рейтинге появилась социальная сеть Instagram, принадлежащая Facebook. Эксперты аналитической компании оценили бренд в $26 млн и поставили его на 19 место.

Между тем, свой рейтинг 100 самых дорогих брендов мира представил и журнал Forbes. В нем позиции нескольких брендов отличаются от оценки компании Interbrand. Совпадает лишь лидирующее положение Apple. Есть расхождения в стоимости брендов и приросте по итогам 2020 года.

Фото: Vitaliy Karimov/ Shutterstock