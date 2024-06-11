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Маск намерен запретить устройства Apple в своих компаниях, Begin Capital инвестировал в Codesphere: главное 11 июня

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Илон Маск намерен запретить устройства Apple в своих компаниях, Begin Capital Алексея Менна инвестировал в Codesphere и другие события 11 июня.

Маск намерен запретить устройства Apple в своих компаниях, Begin Capital инвестировал в Codesphere: главное 11 июня

Мир

  • Илон Маск намерен запретить устройства Apple в своих компаниях. Предпринимателя возмутило обновление iOS.

Инвестиции

Бизнес

  • Продуктовые ритейлеры «Вкусвилл» и «Магнит» вышли со своей косметикой в другие сети. Компании расширили каналы продаж СТМ непродовольственных товаров, где доля онлайн-продаж растет особенно сильно.
  • Бизнес предложил ввести с 1 октября 2025 года маркировку спортивного питания. Цель — отрегулировать ситуацию с серым импортом, так как на рынок часто попадает продукция неизвестного происхождения.
  • Группа «Т-Банк» (ранее «Тинькофф») выкупит 51% в компаниях группы Rowi у холдинга «Киви». Речь идет об ООО «Рови Факторинг Плюс» и ООО «Рови Технологии».
  • В Роспатент 7 июня поступила заявка на регистрацию товарного знака американского бренда одежды и аксессуаров Tom Ford. Речь идет о классе 44 (511) МКТУ— консультации в области косметического ухода.

Сервисы и технологии

  • МТС отключит сети третьего поколения в Санкт-Петербурге и Ленобласти в течение следующего года, остальные регионы оператор начнет отключать в 2026 году. Это самые масштабные планы по отказу от 3G среди российских операторов, пишет Forbes.

Фото на обложке: Unsplash

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