Маск намерен запретить устройства Apple в своих компаниях, Begin Capital инвестировал в Codesphere: главное 11 июня

Карина Пардаева
Илон Маск намерен запретить устройства Apple в своих компаниях, Begin Capital Алексея Менна инвестировал в Codesphere и другие события 11 июня.
Маск намерен запретить устройства Apple в своих компаниях, Begin Capital инвестировал в Codesphere: главное 11 июняАвтор: Карина Пардаева
Мир
- Илон Маск намерен запретить устройства Apple в своих компаниях. Предпринимателя возмутило обновление iOS.
Инвестиции
- Begin Capital Алексея Менна, Creandum, LEA Partners, 42CAP и 468 инвестировали $18 млн в поставщика облачных услуг Codesphere. Деньги пойдут на расширение перечня услуг.
Бизнес
- Продуктовые ритейлеры «Вкусвилл» и «Магнит» вышли со своей косметикой в другие сети. Компании расширили каналы продаж СТМ непродовольственных товаров, где доля онлайн-продаж растет особенно сильно.
- Бизнес предложил ввести с 1 октября 2025 года маркировку спортивного питания. Цель — отрегулировать ситуацию с серым импортом, так как на рынок часто попадает продукция неизвестного происхождения.
- Группа «Т-Банк» (ранее «Тинькофф») выкупит 51% в компаниях группы Rowi у холдинга «Киви». Речь идет об ООО «Рови Факторинг Плюс» и ООО «Рови Технологии».
- В Роспатент 7 июня поступила заявка на регистрацию товарного знака американского бренда одежды и аксессуаров Tom Ford. Речь идет о классе 44 (511) МКТУ— консультации в области косметического ухода.
Сервисы и технологии
- МТС отключит сети третьего поколения в Санкт-Петербурге и Ленобласти в течение следующего года, остальные регионы оператор начнет отключать в 2026 году. Это самые масштабные планы по отказу от 3G среди российских операторов, пишет Forbes.
Фото на обложке: Unsplash
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