Снижение дефицита бюджета РФ, рост цены аренды складов, инициативы властей для бизнеса: главное 11 ноября

Пока Google разбирается с отмирающими аккаунтами, а другие медиагиганты размышляют о платных подписках, дающих право просмотра ленты без рекламы, россияне тратят деньги на курсы по эзотерике и самолечению, бизнесмены заполняют склады продукцией в попытке грамотно отреагировать на отложенный спрос (что вызывает рост стоимости аренды), а правительство вносит в Госдуму новый законопроект, который ряд нарушений бизнеса выводит из-под контроля полиции. RB продолжает следить за актуальными для предпринимателей новостями.
- Рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного из-за дефицита бюджета и снижения доступности долга, пишет Reuters.
- Reuters также узнало, что выделение €20 млрд Украине будет обсуждаться дополнительно: не все участники ЕС готовы продолжать финансирование.
- Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает ограничение полномочий полиции в контроле бизнеса: надзорные компетенции по ряду административных правонарушений предпринимателей останутся в ведении только профильных ведомств.
- В сентябре дефицит консолидированного бюджета РФ снизился на 432,6 млрд рублей (1 трлн 37,2 млрд рублей) в сравнении с показателями января-августа (1 трлн 469,8 млрд рублей): за период январь-сентябрь доходы составили 40 трлн 851,5 млрд рублей, расходы — 41 трлн 888,7 млрд рублей («Интерфакс»).
- Средние ставки аренды столичных складов по итогам года могут вырасти до 43,4% (до 8,1 тыс. руб. за 1 кв. м в год), что почти в 2,5 раза выше прогнозов (17,7%). Рост стоимости связан со стремление бизнеса сделать максимальные запасы ввиду отложенного спроса.
- 904 млн рублей потратили в 2023 году россияне на курсы изучения эзотерики, подсчитали в GetCourse и банке «Точка».
- Google предупредил владельцев неактивных более двух лет аккаунтов о возможной потере данных через три недели (если учетная запись не будет обновлена): техногигант намерен удалить миллионы аккаунтов Gmail.
- Голосовой помощник Alexa обошелся Amazon еще в $46,7 млн: такую сумму компания должна выплатить по суду за нарушение четырех патентов фирмы VB Assets (бывшей VoiceBox Technologies), принадлежащей Nuance Communications. Их аналогичный продукт Alexus вышел на рынок за полгода до Alexa.
- Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила, что весной 2024 года у европейских пользователей может появиться возможность за $20 в месяц отказаться от рекламы в Facebook и Instagram.
- Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов пообещал россиянам, что дефицита игристого вина в новогодние праздники не будет.
- А CNN сообщил о кончине первой в мире обезьяне-химере с двумя наборами ДНК разных видов приматов («первенец» прожил всего 10 дней из-за проблем с дыханием).
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