Пока Google разбирается с отмирающими аккаунтами, а другие медиагиганты размышляют о платных подписках, дающих право просмотра ленты без рекламы, россияне тратят деньги на курсы по эзотерике и самолечению, бизнесмены заполняют склады продукцией в попытке грамотно отреагировать на отложенный спрос (что вызывает рост стоимости аренды), а правительство вносит в Госдуму новый законопроект, который ряд нарушений бизнеса выводит из-под контроля полиции. RB продолжает следить за актуальными для предпринимателей новостями.

Снижение дефицита бюджета РФ, рост цены аренды складов, инициативы властей для бизнеса: главное 11 ноября