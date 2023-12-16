Новая структура «Роскосмоса», инвестиции в стрит-ритейл, зарплата Дедов Морозов: главное для бизнеса 16 декабря

Екатерина Алипова
Правительство РФ меняет условия льготной ипотеки в новостройках, идет активная трансформация структур «Роскосмоса», инвесторы «запасаются магазинами», а RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами в сфере предпринимательства.
Новая структура «Роскосмоса», инвестиции в стрит-ритейл, зарплата Дедов Морозов: главное для бизнеса 16 декабряЕкатерина Алипова
- США заявили G7 о способе законно конфисковать активы РФ — «в соответствии с международным правом» (Financial Times).
- Объем газа из России в Сербию в общеговодовом выражении достигнет к концу декабря 2,4-2,6 млрд куб. м.
- В «Роскосмосе» появится новая структура по управлению предприятиями отрасли для повышения эффективности их работы
- Постановление правительства об увеличении для «повышения качества кредитов» первоначального взноса по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых, с 20% до 30% вступит в силу 23 декабря 2023 года. Некоторые банки уже заявили, что это приведет к снижению выдач.
- В Москве объем инвестиций в помещения стрит-ритейла может вырасти на 55%, до 1,8 трлн руб. («Ъ»).
- Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев: 3,2 млн тонн грузов были транспортированы по новым мостам через границу России и Китая в январе-ноябре 2023 года; поток туристов из Китая на российский Дальний Восток к концу года вырастет в 10 раз; объем перевозок по Севморпути в 2024 году может достичь 50 млн т.
- Google объявил, что с января 2024 года прекратит отслеживание файлов cookie в Chrome для 1% пользователей (к концу года — для всех).
- Власти Кировской области ожидают роста инвестиций в обрабатывающих отраслях промышленности на 10% по итогам года.
- За два дня работы КПП на границе с Финляндией из РФ выехали 800+ человек (включая 272 иностранных гражданина), 15 декабря установлен исторический рекорд по числу беженцев — более 230 человек.
- По итогам 2022 года Испания потеряла почти €2 млрд из-за отсутствия туристов из России на фоне санкций (посол РФ в Мадриде).
- Одинаковые называние чат-бота Илона Маска и игрушки певицы Граймс — «забавное совпадение», при этом Curio зарегистрировала свою торговую марку на месяц раньше xAI.
- Средняя зарплата Дедов Морозов в России за выступление на новогоднем празднике выросла на 15 тыс. рублей — до 70 тыс. рублей (минимальная — до 35 тыс. рублей), а вот вознаграждение для Снегурочек снизилось (Headhunter).
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