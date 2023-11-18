Завершился форум АТЭС, в Open AI сместили Сэма Альтмана, крупные корпорации отказываются от рекламы в сети X в связи с позицией Илона Маска, а RB продолжает следить за развитием событий мирового и отечественного предпринимательства.

Смена руководства Open AI, бойкот рекламы в X, новости борьбы с VPN: главное для бизнеса 18 ноября