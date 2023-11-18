Смена руководства Open AI, бойкот рекламы в X, новости борьбы с VPN: главное для бизнеса 18 ноября

Екатерина Алипова
Завершился форум АТЭС, в Open AI сместили Сэма Альтмана, крупные корпорации отказываются от рекламы в сети X в связи с позицией Илона Маска, а RB продолжает следить за развитием событий мирового и отечественного предпринимательства.
Смена руководства Open AI, бойкот рекламы в X, новости борьбы с VPN: главное для бизнеса 18 ноябряЕкатерина Алипова
- Чехия попросила ЕС продлить разрешение на импорт продукции Новолипецкого металлургического комбината до 2028 года из-за сложностей с поисками альтернативных поставщиков.
- В Финляндию за сутки до приостановки работы ряда пропускных пунктов на границе с РФ прибыло 163 мигранта из 335 за год (для сравнения: 16 ноября убежища просили 26 человек, днем ранее — 75).
- Форум Азиатско-Тихоокеанское экономического сотрудничества (АТЭС) завершился публикацией декларации о «решимости создать свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду» (военные конфликты в документе не упоминаются).
- Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и сооснователь компании Грег Брокман отправлены советом директоров в отставку из-за «утраты доверия», временным руководителем компании стала технический директор
Мира Мурати.
- Apple, Disney, Lionsgate, Paramount и Sony Pictures приостановили рекламу в сети X Илона Маска из-за соседства рекламы с постами ультраправой направленности.
- Минюст РФ присвоил статус иностранного агента компании Hidemy. network Ltd. (сервис HideMy. name) за распространение «недостоверной информации о политике российских властей» в Telegram, это первый иноагент среди VPN-провайдеров.
- Минэнерго сообщило об отмене правительством РФ временныого запрета на экспорт бензина по причине профицита топлива и «существенного снижения» оптовых цен, запрет действовал с 21 сентября.
- Активные закупки квартир на стадии котлована с целью их дальнейшей перепродажи привели к опережающему росту цен из-за сокращения предложения объектов на начальных стадиях строительства почти на треть.
- Кабмин подписал постановление, наделяющее Роскомнадзор полномочиями блокировать ресурсы с подробной публикацией информации о методах и способах обхода блокировок. Документ вступит в силу 1 декабря.
- Бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной грозит десятилетнее заключение и штраф в тройном размере от суммы нарушения. Дело о взятках в 67 млн руб. от руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна» разбирается с июля прошлого года.
- Из-за падения спроса Volkswagen сокращает производство электромобилей на своем крупнейшем заводе в Германии.
- Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что к концу 2023 года в модульных гостиницах страны номерной фонд увеличится почти на 6 тыс.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
- 2 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
- 3 Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?
- 4 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
- 5 Ad Astra — частная школа Илона Маска. Как она работает и кто может в нее поступить
ВОЗМОЖНОСТИ
18 ноября 2023
20 ноября 2023
20 ноября 2023
Популярное
Истории
Как узнать пароль от Wi-Fi
Архив rb.ru