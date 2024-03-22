Эксперт: участие 1С и VK в консорциуме инвесторов «Точки» — сигнал консолидации рынка

Участие 1С и VK в консорциуме инвесторов банка «Точка» можно считать сигналом консолидации рынка, считает директор по маркетингу банка для бизнеса «Бланк» Константин Сухачев.
«Это сильный сигнал консолидации рынка как для банковского сектора, так и для экосистемных решений для бизнеса. Сделка будет выгодна для всех ее участников», — сообщил RB.RU Сухачев, комментируя новость о покупке VK 25% акций банка «Точка».
По словам эксперта, ожидается, что благодаря этому сотрудничеству VK приобретет экспертизу в разработке финансовых продуктов для бизнеса от «Точки», включая VK Cloud, VK Mail и VK Pay. В свою очередь, банк получит доступ к широкой аудитории и большим объемам данных от IT-компании.
Участие 1С в этой сделке направлено на расширение продуктовой полки «Точки» за счет финансовых технологий, считает представитель «Бланка». «Мы оцениваем долю 1С на уровне 25%», — сказал Сухачев.
В «Бланке» считают, что инвестиции от VK и 1С в «Точку» «соответствуют общему тренду формирования крупных экосистемных игроков».
«Так, например, компании "Тинькофф" и "Росбанк" планируют объединиться в одну банковскую группу, "Совкомбанк" приобретает "Хоум Банк", а мы в "Бланке" используем ресурсы группы компаний МКБ и партнеров для создания B2B2X-решений», — заключил Сухачев.
- 21 марта VK представила отчет за 2023 год, в котором сообщила о покупке в четвертом квартале 2023 года 25% акций банка «Точка» за 11,6 млрд рублей.
- В самой «Точке» добавили, что в число инвесторов банка также вошла 1С, однако ее долю в банке не раскрыли, уточнив лишь, что «ни один из акционеров "Точки" не имеет контрольного пакета».
- В июле 2023 года стало известно, что в концорциум инвесторов, которые консолидируют 100% акций компании «Точка» и всех ее «дочек», войдет «Интеррос».
Фото на обложке: Unsplash
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