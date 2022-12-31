Десять богатейших владельцев технокорпораций потеряли в 2022 году $575 млрд

Глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд (это произошло за год и два месяца: с ноября 2021 года). Всего же за уходящий 2022 год десять самых влиятельных в мире технологий миллиардеров лишились $575 млрд.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Маска уменьшилось до $137 млрд после падения стоимости акций Tesla на 11%, хотя в ноябре 2021 года его оценивали в $340 млрд.

Акции Tesla рухнули в цене сначала после заявления Reuters о намерении компании пересмотреть в январе 2023 года производственный график на заводе в Шанхае в сторону снижения показателей.

Затем свою роль сыграли попытки миллиардера продать акции автоконцерна после сделки по приобретению Twitter за $44 млрд. В результате их стоимость упала на 65%, и теперь они не являются крупнейшим активом бизнесмена.

После потери порядка $200 млрд Маск упустил также и звание самого богатого в мире человека: в декабре оно перешло главе Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно.

Но потерял свои капиталы в этом непростом году не только владелец Tesla, напоминает Business Insider.

Десять богатейших технологических миллиардеров мира лишились в 2022 году в общей сложности $575 млрд из-за падения акций, роста инфляции и ужесточения правил игры на рынкк цифровой рекламы.

Вот кто потерял больше всего денег с января 2022 года (данные Bloomberg на 30 декабря):

Илон Маск, генеральный директор Tesla, SpaceX и Twitter, потерял $132 млрд Джефф Безос, основатель Amazon и Blue Origin, потерял $85,2 млрд Чанпэн Чжао, соучредитель и генеральный директор Binance, потерял $83,3 млрд Марк Цукерберг, генеральный директор Meta*, потерял $79,9 млрд Ларри Пейдж, соучредитель Google, потерял $45,3 млрд Сергей Брин, соучредитель Google, потерял $44 млрд Маккензи Скотт, писатель и филантроп, потеряла $37,3 млрд Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, потерял $28,6 млрд Цзэн Юйцюнь, председатель современной Amperex Technology, потерял $20,7 млрд Стив Балмер, бывший генеральный директор Microsoft, потерял $19,4 млрд.

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