На Российском интернет-форуме обсудят будущее рунета

18-20 мая пройдет Российский интернет-форум, на котором соберутся представители ведущих компаний, государственные деятели и блогеры, чтобы обсудить технологические изменения цифрового контура в России. Итогами форума станут аналитические материалы и дорожные карты по направлениям цифровой экономики.

На форуме соберутся представители таких компаний и организаций, как АНО «Цифровая экономика», Ozon, Mediascope, ПСБ, Московская биржа, «Ростелеком», «Яндекс»,«Сбермаркет», «Студия Артемия Лебедева», «Авито», «Сбер», «Тинькофф банк», IVI, BestDoctor, VK, Skyeng, МТС и т.д.

Главными темами форума станут:

«Данные и аналитика: что произошло и что нас ждет». На пленарной сессии презентуют «Экономику Рунета»: главные показатели, вклад в ВВП, прогнозы. Также в программе аналитика по социальным сетям и медиа, кадрам, самозанятым, импортозамещению;

«Социальные сети: кто выжил и как жить дальше». Эксперты обсудят, как адаптироваться к новым реалиям, какие инструменты использовать и на какие новые площадки выходить;

«Кадры: собираем сливки». На форуме расскажут, как поддержать рынок труда в период турбулентности, где искать и как привлекать ИТ-кадры компаниям;

«Импортозамещение и технологии». Слушатели узнают, чем заменить ушедшие продукты. Также российские компании и стартапы поделятся опытом создания как аналогов иностранных сервисов, так и уникальных решений;

«Возможности для бизнеса». На форуме можно будет не только получить полезную информацию и познакомиться с представителями крупнейших компаний, но и прокачать стартап вместе с партнером форума — компанией «Ростелеком». Питч пройдет на площадке РИФ 20 мая;

«Для тех, кто устал». ​​Блог будет посвящен контенту о work-life balance, digital-детоксе, eTravel и сервисах для ЗОЖ;

«Будущее СМИ и новых медиа». Крупные медиа-бренды, такие как «Ведомости», «РБК», «Интерфакс» и другие, обсудят, как и о чем сейчас говорить с аудиторией, как запустить подкаст и какие отрасли остаются источниками рекламных бюджетов.

Помимо этого на РИФ будет много концертов, лаунж-зон, диджей-сетов, спортивных, развлекательных и других активностей. Так, 18 мая в рамках культового форума пройдет концерт группы The Hatters.

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Организатор форума — РАЭК, соорганизатор — АНО «Цифровая экономика», организационный партнер — Координационный центр доменов .ru /.рф. Форум проходит при поддержке Минцифры России.

Фото на обложке: Blue Planet Studio / Shutterstock