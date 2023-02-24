Мирные резолюции, свежие санкции, новости Apple, Google, Wayfair и Netflix: главное для бизнеса 24 февраля

Страны ЕС, США, КНР, Австралия и Новая Зеландия выступают с различными заявлениями и инициативами в день годовщины начала российско-украинского военного конфликта, а бизнес продолжает работу: Netflix снижает стоимость подписки в 30 странах, Apple привлекла китайскую компанию Luxshare для помощи в разработке AR-устройств. RB следит за ключевыми новостями для предпринимателей в России и в мире.
- Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Украине. МИД Китая обнародовал предложение об урегулировании российско-украинского конфликта. Белый дом США направил $2 млрд на помощь Украине. А Великобритания, Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции против физлиц из РФ.
- Венгрия предложила ЕС снять санкции с девяти российских бизнесменов, которые работают со странами азиатского региона и не связаны с политикой (имена не раскрываются).
- Глава «Нафтогаза» сообщил, что Украина планирует отказаться от импорта газа и нарастить добычу.
- Bloomberg: В России «миллиарды долларов» иностранных инвесторов «застряли в ловушке санкций» (финансисты не могут вывести из страны дивиденды по акциям, проценты по облигациям и др.).
- Министерство юстиции США обвинило Google в удалении доказательств, которые будут использованы в антимонопольном иске правительства против компании.
- Apple привлекла китайскую компанию Luxshare для помощи в разработке устройств дополненной реальности (AR).
- Акции интернет-магазина мебели Wayfair упали на 31% после заявлений об убыточном последнем квартале и потере 5 млн клиентов в 2022 году.
- Французский банк BNP Paribas стал первым в мире, на который подали в суд эко-активисты из-за финансирования отрасли добычи топлива (такая деятельность нарушает местный закон о снижении экологических рисков).
- Netflix снизил цены на подписку более чем в 30 странах, чтобы привлечь больше клиентом.
Фото на обложке: Unsplash
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