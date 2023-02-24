Страны ЕС, США, КНР, Австралия и Новая Зеландия выступают с различными заявлениями и инициативами в день годовщины начала российско-украинского военного конфликта, а бизнес продолжает работу: Netflix снижает стоимость подписки в 30 странах, Apple привлекла китайскую компанию Luxshare для помощи в разработке AR-устройств. RB следит за ключевыми новостями для предпринимателей в России и в мире.

Мирные резолюции, свежие санкции, новости Apple, Google, Wayfair и Netflix: главное для бизнеса 24 февраля