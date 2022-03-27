Иностранные компании отказываться от использования буквы «Z» в соцсетях, президент США считает, что доллар в России стоит 200 рублей, а RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне украинских событий.

Борьба РКН с YouTube, «200 рублей за доллар» и поддержка IT: главное для бизнеса 27 марта