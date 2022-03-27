Борьба РКН с YouTube, «200 рублей за доллар» и поддержка IT: главное для бизнеса 27 марта

Ахмед Садулаев
Иностранные компании отказываться от использования буквы «Z» в соцсетях, президент США считает, что доллар в России стоит 200 рублей, а RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне украинских событий.
Борьба РКН с YouTube, «200 рублей за доллар» и поддержка IT: главное для бизнеса 27 мартаАхмед Садулаев
Мир
- Президент США Джо Байден в рамках визита в Варшаву с речью о ситуации на Украине заявил, что на фоне западных санкций курс доллара в России достиг уже 200 рублей. Политик добавил, что в ближайшее время российская экономика «не будет входить даже в первую двадцатку».
Россия
- Минцифры РФ внесло в правительство законопроект об упрощении доступа IT-компаний к госзакупкам и исполнения госконтрактов.
Компании
- Швейцарская страховая компания Zurich Insurance, история которой насчитывает 150 лет, отказалась от использования буквы «Z» в социальных сетях, где она «может быть неверно истолкована».
- Ритейлер Auchan не собирается прекращать работу в России. Гендиректор компании Ив Клод рассказал в интервью Le Journal du Dimanche, что цель компании — приносить пользу «везде, где мы находимся».
Интернет
- Роскомнадзор потребовал от YouTube немедленно снять все ограничения на видеозаписи канала министерства обороны России и объяснить причины их введения.
Фото: Unsplash
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