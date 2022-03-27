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Борьба РКН с YouTube, «200 рублей за доллар» и поддержка IT: главное для бизнеса 27 марта

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Иностранные компании отказываться от использования буквы «Z» в соцсетях, президент США считает, что доллар в России стоит 200 рублей, а RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне украинских событий.

Борьба РКН с YouTube, «200 рублей за доллар» и поддержка IT: главное для бизнеса 27 марта

Мир

  • Президент США Джо Байден в рамках визита в Варшаву с речью о ситуации на Украине заявил, что на фоне западных санкций курс доллара в России достиг уже 200 рублей. Политик добавил, что в ближайшее время российская экономика «не будет входить даже в первую двадцатку».

Россия

  • Минцифры РФ внесло в правительство законопроект об упрощении доступа IT-компаний к госзакупкам и исполнения госконтрактов.

Компании

  • Швейцарская страховая компания Zurich Insurance, история которой насчитывает 150 лет, отказалась от использования буквы «Z» в социальных сетях, где она «может быть неверно истолкована».
  • Ритейлер Auchan не собирается прекращать работу в России. Гендиректор компании Ив Клод рассказал в интервью Le Journal du Dimanche, что цель компании — приносить пользу «везде, где мы находимся».

Интернет

  • Роскомнадзор потребовал от YouTube немедленно снять все ограничения на видеозаписи канала министерства обороны России и объяснить причины их введения.

Фото: Unsplash

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