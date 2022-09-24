Карты 2ГИС удалили из AppStore

Картографический сервис 2ГИС в связи с санкциями, наложенными на «Сбер», удалили из магазина приложений AppStore.

Ранее установленные приложения работают стабильно, сообщают в «РИА Новости» со ссылкой на компанию, которая просит не удалять ПО с гаджетов, пока оно продолжает функционировать.

В 2ГИС уверяют, что данные и дальше будут обновляться ежедневно, можно будет, как и раньше, скачивать карты любых городов. К тому же приложение все еще доступно в Google Play.

Приложение также без проблем можно сказать в отечественном аналоге зарубежных магазинов приложений RuStore.

Удаление, вероятнее всего, связано с санкциями против «Сбера», которому принадлежат 72% в компании и чьи ключевые приложения («Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X» и др.) пропали из App Store и Google Play сразу после введения ограничительных мер.

В середине августа на замену «Сбербанк Онлайн» пришло приложение «СБОЛ», но и его к концу месяца снова удалили.

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