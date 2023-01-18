Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«2ГИС» запустил агрегатор каршеринга в Москве и Петербурге

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Картографическая компания «2ГИС» запустила агрегатор каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге. Первыми партнерами стали «Ситидрайв» и «Делимобиль». Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

«2ГИС» запустил агрегатор каршеринга в Москве и Петербурге

Пользователи могут увидеть автомобили разных сервисов и выбрать подходящий по расстоянию, стоимости, уровню топлива. Для этого нужно нажать на кнопку «Слои на карте» в левом верхнем углу экрана и выбрать слой «Каршеринг».

Информация о тарифах на аренду предоставлена сервисами каршеринга, а места, где припаркованы авто, обновляются раз в минуту. И прямо из «2ГИС» можно перейти в приложение каршеринга, чтобы забронировать подходящий автомобиль.

Фото на обложке: frantic00 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как работать с геосервисами: пошаговая инструкция
  2. 2 Как работают со стартапами в Университете ИТМО
  3. 3 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
  4. 4 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  5. 5 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто

ВОЗМОЖНОСТИ

18 января 2023

Seasons Tech 3.0

19 января 2023

Goznak Startup Lab

20 января 2023

ИТ-олимпиада «Траектория будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ