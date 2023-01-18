«2ГИС» запустил агрегатор каршеринга в Москве и Петербурге

Картографическая компания «2ГИС» запустила агрегатор каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге. Первыми партнерами стали «Ситидрайв» и «Делимобиль». Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Пользователи могут увидеть автомобили разных сервисов и выбрать подходящий по расстоянию, стоимости, уровню топлива. Для этого нужно нажать на кнопку «Слои на карте» в левом верхнем углу экрана и выбрать слой «Каршеринг».
Информация о тарифах на аренду предоставлена сервисами каршеринга, а места, где припаркованы авто, обновляются раз в минуту. И прямо из «2ГИС» можно перейти в приложение каршеринга, чтобы забронировать подходящий автомобиль.
Фото на обложке: frantic00 /
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