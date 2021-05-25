D2C-платформа для handmade-мастеров Livemaster интегрировала 3D-изображения в карточки товаров

Пользователи платформы Livemaster («Ярмарка мастеров») могут добавлять 3D-изображения своих handmade-творений в карточки товаров, сообщил на своей странице в Facebook Константин Попов – основатель проекта Cappasity, возможности которого позволяют создавать и интегрировать 3D-контент в приложения.

Теперь покупатели Livemaster смогут детально и со всех сторон рассмотреть интересующий лот, а продавцы – предоставить им такую возможность.

Фото: Livemaster

«Покупатели делают выбор по эстетике, по дизайну, по сердцу. Поэтому мы уделяем очень много внимания визуалу — чтобы была возможность рассмотреть каждый товар внимательно, в деталях. Нам важно показать, что handmade в России — это не только экологично и уникально, но и качественно», – сказал представитель Livemaster.

«У наших продавцов нет конвейеров и тысячных партий, многие товары представлены в единственном экземпляре. Каждый товар — как произведение искусства», – добавили в компании.

3D-съемку товара можно сделать следуя простой и короткой инструкции, размещенной на сайте Livemaster. Нужно просто выполнить съемку с нужных ракурсов и загрузить результат в приложение или на сайте.

Фото: Livemaster

Ранее платформа Cappasity привлекла $2,1 млн инвестиций. Средства направят на развитие мобильного направления и интеграцию с международными маркетплейсами.

«В ближайший год мы планируем подключить не менее 30 маркетплейсов и нарастить выручку мобильного направления до $250 тысяч в месяц», – сообщил генеральный директор Cappasity Константин Попов.

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Фото на обложке: Cappasity