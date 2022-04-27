Более 40 российских компаний заставят уйти с зарубежных бирж

С 27 апреля 2022 года вступает силу запрет на выпуск и обращение зарубежных депозитарных расписок на акции российских компаний. Требование о делистинге коснется более 40 компаний, зарегистрированных в России. Среди них — Сбербанк, Газпром, Роснефть, «Фосагро» и другие.
Правило распространяется на всех российских участников, чьи акции под депозитарными расписками обращаются за пределами России. Исключение составляют те компании, в отношении которых примут решение о соранениии листинга, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Чтобы сохранить программы депозитарных расписок, компаниям нужно будет подать специальное прошение в Минфин. Аналитики уверены, что сохранить листинг хотели бы все участники, но больше всего те, кто занимается экспортом и включен в международную торговлю. А сейчас большая часть компаний пойдет на процедуру закрытия, уверены они.
Эксперты считают, что процедура делистинга перекроет доступ компаниям к иностранному капиталу, но в будущем увеличит число акций в обращении и повысит ликвидность локального рынка.
Фото на обложке: Standret /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 2 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
- 3 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
- 4 Запрет на экспорт, переносы производства в Казахстан, сокращение штатов: главные новости для бизнеса 26 апреля
- 5 Эксперт Мамаева объяснила, как сохранить деньги при угрозе дефолта и девальвации
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2022
30 апреля 2022
01 мая 2022