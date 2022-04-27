Более 40 российских компаний заставят уйти с зарубежных бирж

С 27 апреля 2022 года вступает силу запрет на выпуск и обращение зарубежных депозитарных расписок на акции российских компаний. Требование о делистинге коснется более 40 компаний, зарегистрированных в России. Среди них — Сбербанк, Газпром, Роснефть, «Фосагро» и другие.

Правило распространяется на всех российских участников, чьи акции под депозитарными расписками обращаются за пределами России. Исключение составляют те компании, в отношении которых примут решение о соранениии листинга, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Чтобы сохранить программы депозитарных расписок, компаниям нужно будет подать специальное прошение в Минфин. Аналитики уверены, что сохранить листинг хотели бы все участники, но больше всего те, кто занимается экспортом и включен в международную торговлю. А сейчас большая часть компаний пойдет на процедуру закрытия, уверены они.

Эксперты считают, что процедура делистинга перекроет доступ компаниям к иностранному капиталу, но в будущем увеличит число акций в обращении и повысит ликвидность локального рынка.

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