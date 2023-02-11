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В России откроется до 400 новых фитнес-клубов — прогноз Национального фитнес-сообщества

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В Национальном фитнес-сообществе (НФС) ожидают открытия 400 новых фитнес-объектов в 2023 году в целом по России. При этом в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) считают, что прирост будет за счет «малоформатных залов и студий» со стартовыми инвестициями 1-9 млн рублей.

В России откроется до 400 новых фитнес-клубов — прогноз Национального фитнес-сообщества

Оптимистичный прогноз предполагает, что общее число фитнес-клубов вырастет до 8,6 тыс. объектов (на 5% больше, чем в конце 2022 году), пишет «Коммерсант» со ссылкой на НФС.

Президент НФС Елена Силина ожидает, что откроется около 400 новых клубов. президент АОФИ Ольга Киселева прогнозирует до 500 открытий (со ссылкой на расчеты FitnesData).

Из них 340-420 будут камерными, а остальные займут площади от 500 кв. м. Тренд на открытие небольших залов и студий актуален с 2020 года.

Директор по развитию и франчайзингу X-Fit в России Ирина Троска объясняет это тем, что малые форматы быстрее окупаются.

На фоне инфляции и снижения доходов населения бюджетные услуги пользуются большим спросом, чем более дорогой полноформатный фитнес.

К концу января посещаемость фитнес-клубов выросла на 9,3% в сравнении с январем 2022 года.

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Растут также продажи карт (на 8,6%) и дополнительных услуг (на 4,6%) в сравнении с 2022 годом. Но если анализировать показатели в контексте цифр 2020 года, то продажи карт и допуслуг все еще ниже на 4-5%.

«Если тренд сохранится, отрасль до конца года полностью восстановится к докризисному уровню», — считает Елена Силина.

Оживление на рынке фитнес-услуг эксперты объясняют частичным восстановлением потребительской активности за счет перераспределения бюджетов населения (свои накопления на путешествия клиенты теперь инвестируют в спорт и развлечения в РФ).

Фото на обложке: Unsplash

 

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