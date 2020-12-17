Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

60% венчурных инвестиций в России пришлись на IT-сектор

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

В прошлом году доля венчурных инвестиций в IT-сферу России составила 60% от их общей суммы в $124 млн.

60% венчурных инвестиций в России пришлись на IT-сектор

По данным Счётной палаты, в 2019 году доля венчурных инвестиций в IT-сферу России составила 60% от их общей суммы в $124 млн, пишут «Ведомости».

При этом у фондов с государственным участием этот показатель доходит до 70%. Издание подчеркивает, что доминация IT-индустрии в венчуре — это локальное явление. В мире доля таких инвестиций достигает лишь 40%.

По мнению сооснователя United Investors Александра Горного, на популярность инвестиций в IT влияет несколько факторов. Во-первых, низкий порог входа — например, для запуска онлайн-проекта нужно меньше денег, чем для старта клинических испытаний нового лекарства.

Во-вторых, IT-компанию легче вывести на мировой рынок — технологические проекты почти не сталкиваются с таможенными и регулятивными барьерами.

Также IT-сектор позволяет быстрее увидеть первые результаты без длительного ожидания и крупных вложений в инфраструктуру, говорит главный исполнительный директор компании Digital Doubles Inc Александр Неймарк.

Фото: pressmaster/Depositphotos

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

17 декабря 2020

Конкурс «Серебряный возраст»

17 декабря 2020

Как запустить стартап — открытый практический курс для подростков

20 декабря 2020

Технокубок

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма