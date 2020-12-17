60% венчурных инвестиций в России пришлись на IT-сектор

В прошлом году доля венчурных инвестиций в IT-сферу России составила 60% от их общей суммы в $124 млн.

По данным Счётной палаты, в 2019 году доля венчурных инвестиций в IT-сферу России составила 60% от их общей суммы в $124 млн, пишут «Ведомости».

При этом у фондов с государственным участием этот показатель доходит до 70%. Издание подчеркивает, что доминация IT-индустрии в венчуре — это локальное явление. В мире доля таких инвестиций достигает лишь 40%.

По мнению сооснователя United Investors Александра Горного, на популярность инвестиций в IT влияет несколько факторов. Во-первых, низкий порог входа — например, для запуска онлайн-проекта нужно меньше денег, чем для старта клинических испытаний нового лекарства.

Во-вторых, IT-компанию легче вывести на мировой рынок — технологические проекты почти не сталкиваются с таможенными и регулятивными барьерами.

Также IT-сектор позволяет быстрее увидеть первые результаты без длительного ожидания и крупных вложений в инфраструктуру, говорит главный исполнительный директор компании Digital Doubles Inc Александр Неймарк.

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