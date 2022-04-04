Impact Hub Moscow и «Ростелеком» открывают набор в инкубационную программу для импакт-проектов

1 апреля 2022 открылся прием заявок в инкубатор 90 Days Challenge от Impact Hub Moscow. К участию приглашают социальные стартапы на стадии формирования идеи или с тестовой версией продукта, некоммерческие организации, которые хотят запустить платный продукт, а также предприниматели, желающие запустить новый импакт-проект.

Impact Hub Moscow создает среду для решения социальных и экологических проблем предпринимательскими методами, входит в международную сеть из 100 центров по всему миру. За семь лет существования программы 90 Days Challenge в ней приняли участие более 4 тыс. человек из 105 городов России, запустилось 212 проектов, 70% из которых продолжили свое развитие после инкубатора.

«По опыту проведения программы, особенно в последние два года, мы знаем, насколько важна поддержка сообщества и опытных предпринимателей на стадии запуска проекта в период неопределенности и экономических вызовов. Концепция Lean Startup, которую мы берем за основу, становится особенно актуальна в условиях ограниченных ресурсов и необходимости быстрых решений.

Помимо обучающего блока программа инкубатора включает еженедельные встречи с трекером, знакомство с действующими социальными предпринимателями, а также нетворкинг между участниками программы. Мы уверены, что в кризис можно и нужно найти и открыть свое дело, которое принесет пользу людям, и предлагаем сделать это вместе», — прокомментировала сооснователь и директор Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая.

В рамках 90 Days Challenge восьмой год подряд «Ростелеком» поддерживает специальную номинацию «Интернет для лучшего мира» для тех проектов, которые при решении социальных проблем используют интернет-технологии. Инкубатор за три месяца поможет пройти весь путь от идеи до первых продаж.

«“Ростелеком” много лет поддерживает социально значимые программы, нацеленные на улучшение качества жизни миллионов жителей России. Наша номинация “Интернет для лучшего мира” — прекрасная возможность для молодых предпринимателей с помощью современных цифровых технологий помочь гражданам, по-настоящему нуждающимся в помощи.

Это не просто конкурс, а полноценная программа развития, результатом которой становится реальный проект, который помогает изменить мир к лучшему», — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности Юлиана Соколенко.

Инкубатор пройдет онлайн с 1 июня по 31 августа. Заявки принимаются до 21 апреля 2022 года (включительно) на сайте 90dch.ru. Участие бесплатное.

Фото на обложке: David Pereiras / Shutterstock