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Еврокомиссия «не исключает» возможность блокировки TikTok в ЕС

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские власти Евросоюза допускают блокировку TikTok на территории ЕС. Политик сообщила, что в ЕС «знают об опасности» китайской соцсети.

Еврокомиссия «не исключает» возможность блокировки TikTok в ЕС

«Это не исключено», — цитирует фон дер Ляйен Politico.

Глава Еврокомиссии добавила, что ведомство было «самой первой организацией в мире, которая запретила TikTok на служебных телефонах».

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект, согласно которому TikTok будет запрещен на территории штатов, если ByteDance не продаст свой американский бизнес в течение 270 дней.

Свое решение американские власти объясняют опасениями в области безопасности данных пользователей из США, собираемых приложением, «которое контролируется иностранными противниками» страны.

В середине апреля Евросоюз потребовал от ByteDance предоставить к 26 апреля 2024 года оценку безопасности для здоровья детей приложения TikTok Lite. На фоне требований ЕС приостановил программу вознаграждения пользователей соцсети за выполнение заданий.

Фото: Camilo Concha / Shutterstock

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