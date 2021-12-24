Информационная инфраструктура вносит больший вклад в экономику, чем физическая — Всемирный банк

Информационная инфраструктура постепенно вытесняет физическую в экономике из-за роста доли нематериальных продуктов и услуг в ВВП, говорится в отчете Всемирного банка (ВБ). В новых условиях для развития странам вместо расширения автодорог и железных дорог нужно сфокусироваться на качестве предоставляемых ими технологических инфраструктурных сервисов, отмечают эксперты.

Для развивающихся экономик ускорение роста эксперты связывают теперь с госинвестициями не в асфальт, рельсы и кабели, а в повышение технологичности и сервисных составляющих инфраструктуры, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Всемирного банка.

Всемирный банк проанализировал вклад в рост ВВП 87 стран в период 1992-2017 годов пяти основных инфраструктурных компонентов: железных дорог и автодорог, электроснабжения, мобильной и наземной телефонной связи. Аналитики сравнили данные с результатами предыдущих исследований, в которых также изучалось влияние инфраструктуры на ВВП, и выяснили, что ранее оно недооценивалось (одной из причин переоценки стало включение в анализ данных о мобильной связи в качестве отдельного компонента инфраструктуры).

Также выяснилось, что в 1992-2017 годах одни и те же затраты труда и капитала на инфраструктуру давали больший эффект на ВВП развивающихся стран, чем развитых.

При этом вклады самих инфраструктурных отраслей в экономический рост оказались очень разными. Так, телекоммуникации и электроэнергетика в 1992-2017 годах при одинаковых затратах давали вдвое больший прирост ВВП, чем инвестиции в транспортную инфраструктуру.

Активное развитие телекоммуникаций в последние десятилетия свидетельствует, что рост ВВП может стимулироваться за счет более качественной информации, которая расширяет доступ к рынкам для товаров. В свою очередь, улучшение доступа к телекоммуникационным услугам, предоставление которых обходится дешевле электроснабжения или транспорта, может повысить производительность.

При этом инвестиционный цикл в телекоме короче, чем в строительстве физической инфраструктуры, и выход на прибыль быстрее выражается в рост экономики, отмечают авторы доклада.

Эксперты рекомендуют странам, особенно развивающимся, не инвестировать в железные и автодороги как таковые, так как они сами по себе не увеличивают темпы роста ВВП. Развивающейся стране намного дешевле и проще улучшить экономическое положение за счет услуг, которые могут предоставить дороги, и вложений в технологии более интенсивного использования имеющейся транспортной сети.

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