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Министерство цифрового развития Татарстана и «ИТ-парк» запустили портал для граждан на самоизоляции
Новости
Юлиана Трегуб
На портале Yardam.ru собрана справочная информация о доступных онлайн-сервисах и ресурсах для граждан, находящихся в режиме изоляции в связи с распространением коронавируса.
Министерство цифрового развития Татарстана и «ИТ-парк» запустили портал для граждан на самоизоляцииЮлиана Трегуб
Информация на сайте сгруппирована по типам потребностей и жизненным ситуациям:
- доставка готовой еды;
- продуктов питания;
- лекарств;
- психологическая помощь;
- федеральные и республиканские горячие линии;
- образовательные ресурсы;
- сервисы для удаленной работы и бизнеса;
- онлайн-взаимодействия с государством.
Сейчас на портале представлено более 140 сервисов, а также новости о борьбе с пандемией коронавируса и доступной гражданам поддержке, способы связаться с государственными учреждениями.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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