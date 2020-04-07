На портале Yardam.ru собрана справочная информация о доступных онлайн-сервисах и ресурсах для граждан, находящихся в режиме изоляции в связи с распространением коронавируса.

Министерство цифрового развития Татарстана и «ИТ-парк» запустили портал для граждан на самоизоляции