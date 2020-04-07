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Министерство цифрового развития Татарстана и «ИТ-парк» запустили портал для граждан на самоизоляции

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

На портале Yardam.ru собрана справочная информация о доступных онлайн-сервисах и ресурсах для граждан, находящихся в режиме изоляции в связи с распространением коронавируса.

Министерство цифрового развития Татарстана и «ИТ-парк» запустили портал для граждан на самоизоляции

Информация на сайте сгруппирована по типам потребностей и жизненным ситуациям: 

  • доставка готовой еды;
  • продуктов питания;
  • лекарств; 
  • психологическая помощь;
  • федеральные и республиканские горячие линии; 
  • образовательные ресурсы;
  • сервисы для удаленной работы и бизнеса;
  • онлайн-взаимодействия с государством.

Сейчас на портале представлено более 140 сервисов, а также новости о борьбе с пандемией коронавируса и доступной гражданам поддержке, способы связаться с государственными учреждениями.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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