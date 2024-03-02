Ассоциации блогеров и агентств обратилась к властям за разъяснениями условий возможной амнистии

Ассоциации блогеров и агентств (АБА) составила официальное письмо на имя премьер-министра правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой разъяснить условия обещанной президентом в послании Федсобранию амнистии «некрупных компаний», уличенных в дроблении бизнеса ради налоговой оптимизации.
В обращении, с которым ознакомился «Ъ», профессиональная ассоциация от лица 50 тыс. блогеров и 46 агентств выражает стремление выяснить, будут ли под эту амнистию подпадать упомянутые блогеры и агентства.
С одной стороны, блогерская деятельность официально не считается отдельным направлением бизнеса, следовательно, и меры господдержки на нее распространяться не должны.
С другой стороны, блогеры и агенства — это, как правило, малый и средний бизнес. И в этом случае они вполне подходят под определение «некрупных компаний» и могут рассчитывать на амнистию.
Юристы же обращают внимание на то, что ни о каких конкретных условиях амнистии речи пока вообще не идет. Как нет и понимания, будет ли она ограничиваться конкретными видами деятельности.
Налоговая оптимизация посредством дробления компаний постоянно растет, несмотря на многочисленные судебные процессы. Этот метод практикуют компании из самых разных сфер бизнеса, но в последние годы именно иски по делам блогеров в отношении налогов привлекали внимание общественности и СМИ.
Фото на обложке: Unsplash
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