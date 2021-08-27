В Госдуме предложили отказаться от МРОТ

В России следует отказаться от минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. Этот показатель, по мнению депутата Николая Арефьева, негативно влияет на россиян.

За три десятилетия граждане привыкли к минимальному размеру оплаты труда и минимальным зарплатам. Оплата труда не должна быть ниже прожиточного минимума, заявил он агентству URA.RU.

МРОТ сам по себе больше вредит, чем приносит пользы. Депутат считает, что этот показатель следует «отвязать» от других.

Сейчас же от него зависят налогообложение и многие административные штрафы, отметил он.

В России МРОТ превышает величину прожиточного минимума. Его размер в этом году установлен на уровне 12 792 рублей. Минтруд в начале июня сообщил, что этот показатель в следующем году должен вырасти до 13 617 рублей.

ЛДПР в начале августа предложила поднять МРОТ до 20 тыс. рублей с начала следующего года. Тогда депутат Ярослав Нилов заявил, что низкий МРОТ «уводит работоспособное население в теневой рынок, снижает совокупный спрос». По его словам, это приводит к сдерживанию ВВП.

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Фото: Sambulov Yevgeniy / Shutterstock