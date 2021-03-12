Абоненты МТС смогут пользоваться 5G в роуминге

МТС объявила о запуске услуг международного роуминга передачи данных в стандарте 5G. Первыми странами, где абоненты оператора смогут пользоваться 5G-совместимыми смартфонами, стали Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Перечень стран с услугами 5G-роуминга будет постоянно расширяться.

Пресс-служба МТС рассказала, что услуги скоростного мобильного интернета и передачи данных в диапазоне 3,4-3,8 ГГц доступны абонентам МТС в сетях следующих операторов связи:

Telia (Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания);

Vodafone (Нидерланды);

Etisalat (ОАЭ) .

В компании отметили, что никаких изменений, связанных с 5G, в тарифах в роуминге не ждет абонентов — услуги в стандарте 5G будут предоставлены по действующим условиям.



В начале марта МТС объявила о включении первой в России пилотной пользовательской сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в четырнадцати популярных местах Москвы. Пользователи получат возможность испытать все преимущества нового стандарта при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi, отмечали в компании.



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