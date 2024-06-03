Банки попросили ЦБ упростить оплату картами «Мир»

Российские банки попросили ЦБ скорректировать закон так, чтобы зарубежные агрегаторы могли обеспечивать прием карт «Мир» в иностранных магазинах.

По данным «Коммерсанта», Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Центробанк с заявлением о том, что зарубежные компании, в том числе банки, хотели бы организовать прием платежей по картам «Мир» иностранными торгово-сервисными предприятиями (ТСП).

«В этом случае иностранные компании на своих банковских счетах осуществляют агрегирование денежных средств, поступающих от российских банков по операциям, совершенным с использованием ЭСП, и последующее распределение указанных денежных средств между своими клиентами-ТСП», — отмечается в обращении ассоциации.

По действующему закону, зарубежные компании не могут быть квалифицированы как платежные агрегаторы. Таковыми могут являться только юридические лица, не имеющие статуса кредитной организации.

Авторы обращения считают, что иностранным структурам следует разрешить становиться агрегатором.

ЦБ, в свою очередь, запросил дополнительные сведения об актуальности запроса на открытие счетов в российских банках со стороны зарубежных юридических лиц. В АБР приступили к сбору информации, отметил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

Источник издания утверждает, что хотя в обращении речь идет только о зарубежных интернет-магазинах, на рынке сейчас довольно высокий спрос на организацию схемы в том числе со стороны офлайн-торговли.

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