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Фонд «Сколково» запустит первый российский акселератор проектов в области Big Data

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Фонд «Сколково» открыл прием заявок на участие в первом российском акселераторе проектов в области Big Data. Итоговый финансовый эквивалент предоставляемых в рамках программы сервисов составит более 1,6 млн рублей для каждой компании-участника, отметили в фонде.

Фонд «Сколково» запустит первый российский акселератор проектов в области Big Data

О запуске нового акселератора сообщили в пресс-службе «Сколково». Программу разработали совместно с Ассоциацией больших данных при участии «Яндекса», «Мегафона», ВТБ и других, уточнили в фонде.

Заявки принимаются до 1 сентября. Программа пройдет в онлайн-формате и продлится 9 недель. В наборе участвуют от 10 до 15 компаний.

«Выпускники программы успешно привлекают финансирование, масштабируют бизнес, выходят на новые рынки. Поэтому для нас крайне важно партнерство с ведущей ассоциацией больших данных и крупнейшими заказчиками, в том числе, для поиска и привлечения новых перспективных команд и проектов», – отметил директор по операционной работе кластера информационных технологий фонда «Сколково Сергей Ходаков.

В «Сколково» пояснили, что программа будет интересна:

  • технологическим стартапам или студенческим проектам с решениями в области Big Data от стадии MVP и выше;
  • зрелым технологическим компаниям, которые хотят перезапустить свой бизнес или продукт в области Big Data;
  • бизнес-ангелам и представителям венчурных фондов, стремящихся стимулировать рост своих портфельных компаний;
  • компаниям, у которых есть запрос на использование вычислительных ресурсов, датасетов, облачных сервисов и других возможностей работы с большими данными.

По сообщению пресс-службы фонда «Сколково», каждый участник программы получит:

  1. доступ к песочнице Ассоциации больших данных – инфраструктурному сервису для проведения экспериментов, с возможностью развернуть собственное решение; 
  2. доступ к дополнительным сервисам «Яндекса»;
  3. доступ к датасетам партнеров – индустриальным и кросс-индустриальным данным;
  4. консультации экспертов по тематикам: «Рынок», «Ценностное предложение», «Технология», «Бизнес-модель» и «Масштабирование». 

Итоговый финансовый эквивалент предоставляемых в рамках программы сервисов составит более 1,6 млн рублей для каждой компании-участника, уточнили в «Сколково». 

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Фото: Shutterstock.com

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