Самый северный акселератор России ищет масштабируемые стартапы

Акселератор инновационных проектов России «Б8», расположенный в Якутии, ищет масштабируемые проекты в области IT и биотехнологий. Программа акселерации стартует 22 марта, а подать заявку можно до 17 марта включительно.

Для очередного набора актуальны проекты, работающие в сфере информационных технологий, биотехнологий и инновационного производства. К рассмотрению принимаются те стартапы, у которых уже есть первые продажи, и имеющие потенциал к масштабируемости.

Прошедшие отбор команды получат инфраструктурную и юридическую поддержку, будут работать с бизнес-менторами, которые помогут им развить проект дальше. На Демо-дне стартапы смогут представить проекты потенциальным инвесторам и получить первичные инвестиции от акселератора.

Директор акселератора Василий Ефимов на Демо-дне

Фото: акселератор «Б8»

Менторами акселератора станут: основатель Baltic Sandbox Максим Постников; директор по развитию AdFirst.vc Александр Пустовит; руководитель менторской группы Open Innovation Stratup Tour Олег Баранник; партнер Starta Ventures Сергей Васильев; сооснователь Openface Наталья Мартынова; сооснователь Openface Кристина Фарберова; генеральный директор Tess Technology Станислав Триерс и другие.

Организатором акселерационной программы «Б8» выступает Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия). Руководство региона делает ставку на развитие ИТ-отрасли и создало инфраструктуру поддержки стартапов Дальнего Востока. В районах активно открываются ИТ-центры, команды из регионов приезжают в Якутск со своими проектами. В 2021 году на Гайдаровском форуме Якутия получила номинацию «Цифровой регион» премии «Цифровые вершины» за активное развитие инноваций. Сегодня республика входит в ТОП-10 регионов России по экспорту ИТ-услуг и обеспечивает 85% экспорта ИТ-услуг Дальнего Востока.

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Фото на обложке: акселератор «Б8»