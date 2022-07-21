«Яндекс», VK и Ozon согласились заниматься учетом всей рекламы рунета

Операторами рекламных данных, которые с сентября должны передавать данные обо всех кампаниях рунета, собираются стать «Яндекс», VK, Ozon, МТС, «Вымпелком» и структура НМГ, выяснил РБК.

Осенью в России должна заработать система тотального учета интернет-рекламы. Заказчики, работающие с ними агентства и сами интернет-площадки должны будут передавать в Роскомнадзор информацию обо всех кампаниях.

Изначально предполагалось, что игроки рынка смогут передавать сведения о стоимости контрактов, сроках проведения кампаний и другие напрямую или через операторов рекламных данных. Но в июне этого года были приняты дополнительные поправки, которые выбора не оставили —передавать сведения теперь можно только через посредников.

Число таких операторов не ограничено, но есть условия: желающий должен иметь российское юрлицо с уставным капиталом от 200 млн рублей. Также ему нужно документально подтвердить, что с ним готовы работать сотрудничать рекламные системы и рекламораспространители, чей совокупный годовой доход от этих услуг превышает 2,5 млрд рублей.

О желании стать посредниками между Роскомнадзором, рекламодателями, агентствами и интернет-площадками готовы «Яндекс», VK, МТС, платформа AmberData (на 50% принадлежит Национальной медиа группе), Ozon (все они подтвердили интерес) и «Вымпелком» (отказались от комментариев).