Почти все иностранные компании покинули десятку крупнейших рекламодателей России. По итогам третьего квартала из рейтинга выбыли Alibaba и Samsung – их места заняли Ozon и «Вкусно — и точка».

Почти все иностранные компании выбыли из рейтинга крупнейших рекламодателей России