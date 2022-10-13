Почти все иностранные компании выбыли из рейтинга крупнейших рекламодателей России

Почти все иностранные компании покинули десятку крупнейших рекламодателей России. По итогам третьего квартала из рейтинга выбыли Alibaba и Samsung – их места заняли Ozon и «Вкусно — и точка».
Рейтинг составило медийное агентство Starlink для РБК. Его подготовили на основе данных исследовательских компаний Mediascope и SimilarWeb.
Пятерка крупнейших рекламодателей России по итогам третьего квартала 2022 года (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года) выглядит так:
- Сбербанк – 2,37 млрд рублей (-36,3%);
- Ozon (“Интернет решения”) – 1,54 млрд рублей (+62,1%);
- «Яндекс» – 1,52 млрд рублей (-31,6%);
- X5 Group – 1,35 млрд рублей (+89,1%);
- «Вкусно — и точка» (“Система ПБО”) – 1,11 млрд рублей (+127,7% относительно трат McDonald’s).
В десятку также вошли «Тинькофф», VK, Avito, «Магнит», ВТБ. Из топ-10 выбыли Alibaba и Samsung, занимавшие в 2021 году пятое и десятое места соответственно. При этом в топ-5 вошла «Система ПБО» (“Вкусно — и точка”) при том, что в 2021 году McDonald’s не входил в список крупнейших работодателей.
Фото на обложке: LIDERO /
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