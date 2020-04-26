«Аэрофлот» и «Победа» решили прекратить сотрудничество с Aviasales

«Аэрофлот» и ее дочерний лоукостер «Победа» расторгнут договор с Aviasales из-за отказа одного из крупнейших в России поисковиков билетов снизить комиссию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в «Аэрофлоте». Информацию также подтвердили пресс-службы авиакомпаний.

«"Аэрофлот" и "Победа" направили в Aviasales письма с предложением снизить размер комиссии или расторгнуть договор. Метапоисковик выбрал второй вариант», — сообщил изданию источник в «Аэрофлоте».

Он пояснил, что за каждую продажу поисковик получает комиссию. Эта комиссия включается в тариф авиакомпании, но, чем она выше, тем меньше у авиакомпании лаг для снижения тарифа.

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова подтвердила, что компания направила агрегатору уведомление об изменении комиссионного вознаграждения, после чего Aviasales принял решение расторгнуть договор.

«В условиях существенного внешнего давления мы реализуем ряд мероприятий, связанных с оптимизацией затрат. Для продвижения продукта и развития новых каналов продаж "Аэрофлот" планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения", — сообщила Спивакова.

В пресс-службе «Победы» сообщили, что сотрудничество будет приостановлено с 1 мая 2020 года. Компания наблюдает серьезное сокращение покупательской возможности и состредоточена на максимальном сокращении расходов, заявили там.

«Мы расторгли прямой договор с "Аэрофлотом" и "Победой" и с 1 мая отключим эти авиакомпании от сервиса "Быстрое бронирование", который позволяет купить авиабилеты прямо на нашем сайте. Это не означает, что в результатах поиска не будет рейсов этих авиакомпаний — вы как и раньше, сможете найти их билеты у нас и купить на сайтах агентств по тем же ценам», — сообщил Rusbase управляющий директор Aviasales Антон Байцур.

По его словам, сервис расторг контракт, так как посчитал предложенные условия несправедливыми.

«Понимая непростое положение, в котором сейчас находится рынок путешествий, мы пошли навстречу многим партнерам на время пандемии. Но мы не готовы соглашаться на ультиматумы, тем более когда они предполагают ухудшение коммерческих условий в несколько раз и снижение нашего дохода бессрочно почти до нуля», — пояснил Байцур.

Aviasales продолжит развивать сервис «Быстрое бронирование» с другими авиакомпаниями и агентствами.

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