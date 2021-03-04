В Москве пройдет конференция по гибким методам управления AgileDays 2021

Евгения Хрисанфова
25—26 марта состоится конференция AgileDays 2021, посвященная гибким методологиям. Мероприятие пройдет в двух форматах — офлайн и онлайн.
В Москве пройдет конференция по гибким методам управления AgileDays 2021Евгения Хрисанфова
Эксперты обсудят следующие темы:
- кейсы использования Agile и Scrum;
- трансформация крупных компаний;
- развитие продакт-менеджеров;
- путь к самоуправлению в организации;
- новые подходы к управлению людьми;
- современная методология Kanban и многие другие.
К конференции присоединятся Кент Бек, один из авторов Agile Manifesto, а также Джо Джастис, драйвер Agile в компании Tesla. Кроме того, перед участниками выступят:
- Александр Орлов, вице-президент банка «Открытие»;
- Александр Горник, генеральный директор Mindbox;
- Анна Обухова, Agile-коуч ScrumTrek;
- Максим Зотов, Agile-коуч «Сбера» и другие спикеры.
Подробности и билеты доступны на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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