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В Москве пройдет конференция по гибким методам управления AgileDays 2021

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

25—26 марта состоится конференция AgileDays 2021, посвященная гибким методологиям. Мероприятие пройдет в двух форматах — офлайн и онлайн.

В Москве пройдет конференция по гибким методам управления AgileDays 2021

Эксперты обсудят следующие темы:

  • кейсы использования Agile и Scrum;
  • трансформация крупных компаний;
  • развитие продакт-менеджеров;
  • путь к самоуправлению в организации;
  • новые подходы к управлению людьми;
  • современная методология Kanban и многие другие.

К конференции присоединятся Кент Бек, один из авторов Agile Manifesto, а также Джо Джастис, драйвер Agile в компании Tesla. Кроме того, перед участниками выступят:

  • Александр Орлов, вице-президент банка «Открытие»;
  • Александр Горник, генеральный директор Mindbox;
  • Анна Обухова, Agile-коуч ScrumTrek;
  • Максим Зотов, Agile-коуч «Сбера» и другие спикеры.

Подробности и билеты доступны на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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