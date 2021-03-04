В Москве пройдет конференция по гибким методам управления AgileDays 2021

25—26 марта состоится конференция AgileDays 2021, посвященная гибким методологиям. Мероприятие пройдет в двух форматах — офлайн и онлайн.

Эксперты обсудят следующие темы:



кейсы использования Agile и Scrum;

трансформация крупных компаний;

развитие продакт-менеджеров;

путь к самоуправлению в организации;

новые подходы к управлению людьми;

современная методология Kanban и многие другие.

К конференции присоединятся Кент Бек, один из авторов Agile Manifesto, а также Джо Джастис, драйвер Agile в компании Tesla. Кроме того, перед участниками выступят:

Александр Орлов, вице-президент банка «Открытие»;

Александр Горник, генеральный директор Mindbox;

Анна Обухова, Agile-коуч ScrumTrek;

Максим Зотов, Agile-коуч «Сбера» и другие спикеры.

Подробности и билеты доступны на сайте.

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