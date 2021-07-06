Итальянский производитель мотоциклов MV Agusta Тимура Сардарова выходит на рынок электротранспорта

MV Agusta – итальянский производителей мотоциклов с почти 80-летней историей и россиянином Тимуром Сардаровым во главе, выходит на рынок электротранспорта. Компания будет производить эксклюзивные электровелосипеды с начинкой и комплектующими класса премиум.
Велосипед массой 15,5 кг будет оснащен бесшумным двигателем Mahle мощностью 250 Вт и максимальной скоростью 25 км/ч, аккумулятором Panasonic с дальностью хода 75 км на одном заряде, шинами Pirelli, дисковыми тормозами Magura и приводным ремнем Gates Carbon.
Первая серия электровелосипедов будет называться AMO, что в переводе с итальянского означает «я люблю». Будет выпущено две модели: RR в красном и черном цветах, либо в желтом и черном, а также RC – в классических красном, белом и черном цветах.
«Индустрия мотоциклов стала частью единого, более крупного рынка легкой мобильности, который охватывает все двухколесные транспортные средства. Существует растущая потребность в доступных, легких и экологически чистых решениях для мобильности, особенно в оживленных городских условиях», – отметил CEO MV Agusta Тимур Сардаров.
Компания разрабатывает онлайн-платформу, в том числе для продвижения нового продукта на рынок, которая будет работать в формате экосистемы – с возможностью изучить товар, купить его, а также приобрести запчасти.
В будущем MV Agusta планирует расширить свою линейку электротранспорта самокатами.
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Фото: MV Agusta
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