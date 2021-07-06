Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Итальянский производитель мотоциклов MV Agusta Тимура Сардарова выходит на рынок электротранспорта

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

MV Agusta – итальянский производителей мотоциклов с почти 80-летней историей и россиянином Тимуром Сардаровым во главе, выходит на рынок электротранспорта. Компания будет производить эксклюзивные электровелосипеды с начинкой и комплектующими класса премиум.

Итальянский производитель мотоциклов MV Agusta Тимура Сардарова выходит на рынок электротранспорта

Велосипед массой 15,5 кг будет оснащен бесшумным двигателем Mahle мощностью 250 Вт и максимальной скоростью 25 км/ч, аккумулятором Panasonic с дальностью хода 75 км на одном заряде, шинами Pirelli, дисковыми тормозами Magura и приводным ремнем Gates Carbon.

Первая серия электровелосипедов будет называться AMO, что в переводе с итальянского означает «я люблю». Будет выпущено две модели: RR в красном и черном цветах, либо в желтом и черном, а также RC – в классических красном, белом и черном цветах.

«Индустрия мотоциклов стала частью единого, более крупного рынка легкой мобильности, который охватывает все двухколесные транспортные средства. Существует растущая потребность в доступных, легких и экологически чистых решениях для мобильности, особенно в оживленных городских условиях», – отметил CEO MV Agusta Тимур Сардаров.

Компания разрабатывает онлайн-платформу, в том числе для продвижения нового продукта на рынок, которая будет работать в формате экосистемы – с возможностью изучить товар, купить его, а также приобрести запчасти.

Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub. Присоединяйся!

В будущем MV Agusta планирует расширить свою линейку электротранспорта самокатами.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: MV Agusta

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российский разработчик помог Интерполу в поимке киберпреступника, за которым охотились два года
  2. 2 Роботы «Яндекса» будут доставлять еду в кампусах университетов США
  3. 3 В «Магните» начали тестировать весы, которые фотографируют и распознают продукты в пакетах
  4. 4 Тиктокеры присоединились к бойкоту «ВкусВилла», фаундеры в Facebook заступились за сеть
  5. 5 Купить автомобиль или подписаться на него: что выгоднее
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

11 июля 2021

Акселератор Build UP

12 июля 2021

Предакселератор НТИ

13 июля 2021

ИТ Чемпионат Цифровой прорыв

Все ВОЗМОЖНОСТИ