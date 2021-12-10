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Приложение российской компании будет следить за работой сотрудников на удаленке с помощью ИИ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

На рынке отечественного ПО появилось приложение, которое будет следить за работой сотрудников на удаленке с помощью искусственного интеллекта. Идентификация в этом приложении привязана к биометрии сотрудника.

Приложение российской компании будет следить за работой сотрудников на удаленке с помощью ИИ

О запуске приложения «Контроль удаленных сотрудников» RB рассказал в VisionLabs. Технологии этой компании использованы в приложении, которое оно разработала совместно с Axbit Group.

Приложение определяет присутствие сотрудника на рабочем месте с использованием его биометрических данных. Снимок с веб-камеры компьютера сотрудника сравнивают с его фотографией в базе данных компании. Таким образом учет рабочего времени становится достоверным. 

По итогам своей работы приложение формирует отчет. Его можно составить за разные промежутки времени – день, неделя, месяц. В этом отчете также будет указано, если за сотрудника выполнял работу другой человек.

Приложение создано поддержки дисциплины в коллективе и «сохранения эффективности выполнения рабочих задач», уточнили разработчики. Сервис доступен для загрузки в маркетплейсе «Битрикс24».

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Фото на обложке: goffkein.pro / Shutterstock

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