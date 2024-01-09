Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

VisionLabs отказалась от головной компании в Нидерландах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Разработчик систем распознавания лиц VisionLabs отказался от структуры в Нидерландах — в конце декабря компания «Симилэритиэйай Б.В.» вышла из состава ООО «ВижнЛабс», в котором владела 100%, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

VisionLabs отказалась от головной компании в Нидерландах

С 27 декабря 2023 года 99% ООО «ВижнЛабс» владеет центр искусственного интеллекта МТС — MTS AI, 1% у ООО «ВЛ Солюшнс» (структура VisionLabs).

В пресс-службе VisionLabs сообщили RB.RU, что текущие изменения представляют собой «техническое переоформление, которое никак не повлияет на деятельность компании».

Отказ от офшоров, как сообщали опрошенные RB.RU эксперты, представляет собой тенденцию последних двух лет среди российских компаний. Это реакция на общие политические и санкционные риски.

Например, наличие в составе акционеров инвесторов из «недружественных» стран может препятствовать привлечению средств от российских банков и инвесторов, пояснял ранее управляющий партнер юридической компании «Интерцессия» Эмиль Юсупов.

Ранее от кипрской структуры отказались телеком-оператор Yota, стартап Briskly с платформой для самообслуживания в магазинах и ряд других компаний.

VisionLabs создает продукты на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Компания с 2022 года подконтрольна МТС — оператор купил долю через свою дочернюю структуру за 7 млрд рублей.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Нидерланды по стартап-визе: основные требования и условия для переезда
  2. 2 Эти технологии сведут ритейлеров с ума
  3. 3 Экс-топ-менеджеры «Тинькофф» купили банк на Филиппинах
  4. 4 Собираетесь работать в ОАЭ? Вот о чем нужно знать
  5. 5 Бизнес в Южной Африке
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

09 января 2024

Gulfood 2024

12 января 2024

S3E

14 января 2024

Технокубок

Все ВОЗМОЖНОСТИ