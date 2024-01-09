VisionLabs отказалась от головной компании в Нидерландах

Разработчик систем распознавания лиц VisionLabs отказался от структуры в Нидерландах — в конце декабря компания «Симилэритиэйай Б.В.» вышла из состава ООО «ВижнЛабс», в котором владела 100%, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

С 27 декабря 2023 года 99% ООО «ВижнЛабс» владеет центр искусственного интеллекта МТС — MTS AI, 1% у ООО «ВЛ Солюшнс» (структура VisionLabs).

В пресс-службе VisionLabs сообщили RB.RU, что текущие изменения представляют собой «техническое переоформление, которое никак не повлияет на деятельность компании».

Отказ от офшоров, как сообщали опрошенные RB.RU эксперты, представляет собой тенденцию последних двух лет среди российских компаний. Это реакция на общие политические и санкционные риски.

Например, наличие в составе акционеров инвесторов из «недружественных» стран может препятствовать привлечению средств от российских банков и инвесторов, пояснял ранее управляющий партнер юридической компании «Интерцессия» Эмиль Юсупов.

Ранее от кипрской структуры отказались телеком-оператор Yota, стартап Briskly с платформой для самообслуживания в магазинах и ряд других компаний.

VisionLabs создает продукты на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Компания с 2022 года подконтрольна МТС — оператор купил долю через свою дочернюю структуру за 7 млрд рублей.

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