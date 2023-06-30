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Российская компания VisionLabs разработала технологию распознавания дипфейков

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VisionLabs разработала технологию распознавания дипфейков. По утверждению компании, точность работы системы достигает 100%. Детектор находит на видео замену лица или мимики человека, а также определяет сгенерированные нейросетью лица.

Российская компания VisionLabs разработала технологию распознавания дипфейков

Российский разработчик систем в области машинного обучения и компьютерного зрения VisionLabs разработал технологию распознавания дипфейков. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Система находит замену лица или мимики человека на видео, а также определяет сгенерированные нейросетью лица. По утверждению компании, точность работы детектора в зависимости от качества исходного видеоматериала достигает 100%.

Дипфейк – синтезирование изображения на основе ИИ. Нейросети позволяют заменить на видео лицо, скорректировать внешность человека и его мимику.

В декабре 2021 года дочерняя компания МТС подписала обязывающие документы о сделке по приобретению VisionLabs за 7 млрд рублей.

Фото на обложке: ArtemisDiana / Shutterstock

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